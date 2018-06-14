В Facebook рассказали, как следят за пользователями

Конгресс США опубликовал доклад, составленный представителями Facebook. В нем социальная сеть ответила на вопросы, которые основатель Facebook Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration©

В частности, компания рассказала, каким образом и какую именно информацию соцсеть собирает о своих пользователях.

Согласно документу, соцсеть собирает следующую информацию о пользователях:

движения курсора, чтобы подтвердить, что пользователь не является роботом;

положение окна браузера (поверх других окон или же за ними). Это, по утверждению компании, также один из способов, который помогает Facebook убедиться в том, что пользователь является человеком;

уровень заряда батареи, уровень сигнала и доступное место для хранения данных;

данные операционной системы пользователя, тип браузера; - информация об операторе мобильной связи, интернет-провайдере, IP-адрес, а также данные cookie, часовой пояс и скорость подключения к Интернету;

покупки, совершенные на сторонних сайтах, плагины в браузере пользователя;

ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

журнал звонков и историю SMS с Android-устройств;

данные об играх, приложениях или учетных записях пользователя;

информация с GPS, камеры и галереи фото пользователя.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте, когда СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 миллионов пользователей социальной сети.

После скандала основатель соцсети Марк Цукерберг извинился перед пользователями, а социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей. Кроме того, из-за утечки данных пользователей основатель Facebook давал показания в конгрессе США.