В Facebook рассказали, как следят за пользователями
Конгресс США опубликовал доклад, составленный представителями Facebook. В нем социальная сеть ответила на вопросы, которые основатель Facebook Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration©
В частности, компания рассказала, каким образом и какую именно информацию соцсеть собирает о своих пользователях.
Согласно документу, соцсеть собирает следующую информацию о пользователях:
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движения курсора, чтобы подтвердить, что пользователь не является роботом;
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положение окна браузера (поверх других окон или же за ними). Это, по утверждению компании, также один из способов, который помогает Facebook убедиться в том, что пользователь является человеком;
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уровень заряда батареи, уровень сигнала и доступное место для хранения данных;
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данные операционной системы пользователя, тип браузера; - информация об операторе мобильной связи, интернет-провайдере, IP-адрес, а также данные cookie, часовой пояс и скорость подключения к Интернету;
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покупки, совершенные на сторонних сайтах, плагины в браузере пользователя;
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ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
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журнал звонков и историю SMS с Android-устройств;
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данные об играх, приложениях или учетных записях пользователя;
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информация с GPS, камеры и галереи фото пользователя.
Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте, когда СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 миллионов пользователей социальной сети.
После скандала основатель соцсети Марк Цукерберг извинился перед пользователями, а социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей. Кроме того, из-за утечки данных пользователей основатель Facebook давал показания в конгрессе США.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..