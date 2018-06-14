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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
14.06.18 13:49
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
14.06.18 13:48
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
14.06.18 13:47
drakon
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
14.06.18 13:45
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..
14.06.18 13:44
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Читательский рейтинг

В Facebook рассказали, как следят за пользователями

14 июня 2018, 12:05 |  Общество

Конгресс США опубликовал доклад, составленный представителями Facebook. В нем социальная сеть ответила на вопросы, которые основатель Facebook Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration©

В частности, компания рассказала, каким образом и какую именно информацию соцсеть собирает о своих пользователях.

Согласно документу, соцсеть собирает следующую информацию о пользователях:

  • движения курсора, чтобы подтвердить, что пользователь не является роботом;

  • положение окна браузера (поверх других окон или же за ними). Это, по утверждению компании, также один из способов, который помогает Facebook убедиться в том, что пользователь является человеком;

  • уровень заряда батареи, уровень сигнала и доступное место для хранения данных;

  • данные операционной системы пользователя, тип браузера; - информация об операторе мобильной связи, интернет-провайдере, IP-адрес, а также данные cookie, часовой пояс и скорость подключения к Интернету;

  • покупки, совершенные на сторонних сайтах, плагины в браузере пользователя;

  • ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

  • журнал звонков и историю SMS с Android-устройств;

  • данные об играх, приложениях или учетных записях пользователя;

  • информация с GPS, камеры и галереи фото пользователя.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте, когда СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 миллионов пользователей социальной сети.

После скандала основатель соцсети Марк Цукерберг извинился перед пользователями, а социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей. Кроме того, из-за утечки данных пользователей основатель Facebook давал показания в конгрессе США.
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* 112
Re: В Facebook рассказали, как следят за пользователями
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх Фасебук, а ведь многие наши пользователи вам амэриканцам доверяют и еще даже рекламирут..
- Мы на Фасебуке, пишите нам туда..
Или если зайти на сайт - зайдите через Фасебук..
Слепцы одним словом!
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