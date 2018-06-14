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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
14.06.18 13:49
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
14.06.18 13:48
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
14.06.18 13:47
drakon
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
14.06.18 13:45
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..
14.06.18 13:44
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Холодную воду отключат в центре Костаная

14 июня 2018, 12:39 |  ЖКХ

Прекращение подачи питьевой воды связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения по ул.Тауелсиздик в границах улиц Сьянова и Баймагамбетова. Информация об этом сегодня появилась на сайте ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото

Отключить воду планируют на один день, 15 июня, с 8.00 до 22.00.

Подачу холодного водоснабжения прекратят по следующим адресам:

  • ул. Алтынсарина 120, 122, 114, 116, 118;

  • ул. Пушкина 54;

  • ул. Касымханова 66, 68, 70, 72, 74;

  • ул. Толстого 50, 54, 62, 53, 51;

  • ул. Аль–Фараби 67;

  • ул. Абая 153, 155;

  • ул. Дулатова 89;

  • ул. Тауелсиздик 27,35,37;

  • частный сектор по ул. Тауелсиздик от ул. Сьянова до ул. Каирбекова

Также под отключение попадут и социальные объекты:

  • Гостиница «Медео»,

  • Суд №2 (по ул. Тауелсиздик),

  • Городской архив,

  • Военная прокуратура,

  • «Цесна Банк»,

  • Спортивный комплекс «Динамо»,

  • «Казак Телеком»,

  • Банк «Центркредит»,

  • Музыкальная школа,

  • ТРЦ «Март»,

  • ЦУМ,

  • Бизнесцентр,

  • Семейный развлекательный центр «Кукуруза»,

  • НАС «Департамент земельного кадастра и технического обслуживания недвижимости»,

  • Общественный туалет (по ул. Касымханова),

  • Глав. Почтамт,

  • Магазин «Спортмастер»,

  • Гостиница «Айдана Плаза»,

  • ТОО «ЖАН»,

  • Прокуратура,

  • Аптека № 59,

  • Макдональдс по ул. Тауелсиздик,

  • Библиотека им. Толстого,

  • Департамент Юстиции ул. Тауелсиздик 38,

  • ГОВД ул. Тауелсиздик 36,

  • Банк «Хоум кредит»,

  • Городской акимат,

  • Областной акимат.
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