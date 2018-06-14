Холодную воду отключат в центре Костаная
Прекращение подачи питьевой воды связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения по ул.Тауелсиздик в границах улиц Сьянова и Баймагамбетова. Информация об этом сегодня появилась на сайте ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото
Отключить воду планируют на один день, 15 июня, с 8.00 до 22.00.
Подачу холодного водоснабжения прекратят по следующим адресам:
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ул. Алтынсарина 120, 122, 114, 116, 118;
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ул. Пушкина 54;
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ул. Касымханова 66, 68, 70, 72, 74;
-
ул. Толстого 50, 54, 62, 53, 51;
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ул. Аль–Фараби 67;
-
ул. Абая 153, 155;
-
ул. Дулатова 89;
-
ул. Тауелсиздик 27,35,37;
-
частный сектор по ул. Тауелсиздик от ул. Сьянова до ул. Каирбекова
Также под отключение попадут и социальные объекты:
-
Гостиница «Медео»,
-
Суд №2 (по ул. Тауелсиздик),
-
Городской архив,
-
Военная прокуратура,
-
«Цесна Банк»,
-
Спортивный комплекс «Динамо»,
-
«Казак Телеком»,
-
Банк «Центркредит»,
-
Музыкальная школа,
-
ТРЦ «Март»,
-
ЦУМ,
-
Бизнесцентр,
-
Семейный развлекательный центр «Кукуруза»,
-
НАС «Департамент земельного кадастра и технического обслуживания недвижимости»,
-
Общественный туалет (по ул. Касымханова),
-
Глав. Почтамт,
-
Магазин «Спортмастер»,
-
Гостиница «Айдана Плаза»,
-
ТОО «ЖАН»,
-
Прокуратура,
-
Аптека № 59,
-
Макдональдс по ул. Тауелсиздик,
-
Библиотека им. Толстого,
-
Департамент Юстиции ул. Тауелсиздик 38,
-
ГОВД ул. Тауелсиздик 36,
-
Банк «Хоум кредит»,
-
Городской акимат,
-
Областной акимат.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..