Холодную воду отключат в центре Костаная

Прекращение подачи питьевой воды связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения по ул.Тауелсиздик в границах улиц Сьянова и Баймагамбетова. Информация об этом сегодня появилась на сайте ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото

Отключить воду планируют на один день, 15 июня, с 8.00 до 22.00.

Подачу холодного водоснабжения прекратят по следующим адресам:

ул. Алтынсарина 120, 122, 114, 116, 118;

ул. Пушкина 54;

ул. Касымханова 66, 68, 70, 72, 74;

ул. Толстого 50, 54, 62, 53, 51;

ул. Аль–Фараби 67;

ул. Абая 153, 155;

ул. Дулатова 89;

ул. Тауелсиздик 27,35,37;

частный сектор по ул. Тауелсиздик от ул. Сьянова до ул. Каирбекова

Также под отключение попадут и социальные объекты: