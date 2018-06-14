В Костанае прошел традиционный шахматный турнир памяти Уфимцева

Традиционный турнир памяти гроссмейстера Анатолия Гавриловича Уфимцева проходил в Шахматном клубе с 4 по 12 июня. Для юных шахматистов он стал вторым этапом детского Кубка РК.

Участники выступали в возрастных категориях до 10 лет и до 14 лет, а также в рейтинговом турнире, в котором могли играть взрослые любители шахмат и тренеры команд, приехавшие на детский Кубок РК. Около 200 шахматистов боролись за очки, итоги шести этапов позволят принять участие в чемпионате РК, который пройдет в декабре в Астане.

- Во время нашего турнира мы проводили игры в разделе блиц, а также сеанс одновременной игры, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по шахматам Амангельды УРАЛБАЕВ. - Наш гроссмейстер Петр Костенко, четырехкратный чемпион РК, провел игры на 26 досках, 25 партий выиграл и в одной сыграл вничью - был зафиксирован пат.

Общий призовой фонд турнира составил 710 000 тенге, из них 300 000 выделила республиканская федерация шахмат, остальное - из взносов участников. К примеру, детский взнос составил 4 000 тенге, а у взрослых чем выше спортивное звание и значительнее достижения, тем меньше была плата за вступительный взнос.

9-летняя Нурсулу Оразалина решила выступить в категории до 14 лет, потому что уровень мастерства юной шахматистки значительно выше уровня ее сверстников. Тренер команды Павлодарской области одобрил решение своей воспитанницы.

9-летняя Нурсулу Оразалина из Павлодара выступала в группе до 14 лет

Родители молодых шахматистов, преимущественно мамы, нервно ожидали за дверью, переживая за своих спортсменов-интеллектуалов. Также на турнире присутствовал врач - случаи, когда молодым шахматистам становится плохо во время напряженных игр, бывали, но достаточно редко.

- Я играю в шахматы с 4 лет, сейчас мне 14, - рассказал «НГ» победитель турнира памяти А. Г. Уфимцева 2018 года Михаил ЕГОРОВ из Павлодара. - Являюсь к. м. с. по шахматам, в этом году занял 2-е место на чемпионате РК, проиграв костанайцу Чингисхану Саржанову. Стараюсь каждый год принимать участие в турнире памяти Уфимцева, уже был его серебряным призером, за 7 лет только однажды не смог на него приехать. Моя мечта - стать гроссмейстером.

Михаил Егоров из Павлодара стал победителем турнира в группе до 14 лет



В составе команды Костаная победительницей турнира среди девочек до 12 лет стала Айя Даушева, в группе до 14 лет 3-е место заняла Алина Рабченюк, среди мальчиков до 8 лет серебро взял Рамзан Байдаулетов, бронзу - Адильбек Адилханов. В рейтинговом турнире первые два места заняли костанайцы: победителем турнира стал Нурлан Тлеубаев, на втором месте - Тимур Нуржанов.

Костанаец Чингисхан Саржанов обдумывает очередной ход своей партии

Фото Николая СОЛОВЬЕВА