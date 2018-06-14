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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
14.06.18 13:49
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
14.06.18 13:48
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
14.06.18 13:47
drakon
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
14.06.18 13:45
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..
14.06.18 13:44
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Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области прокомментировали в филиале «КазАвтоЖол»

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 июня 2018, 10:13 |  ЖКХ

Срубленные под корень и обрезанные больше чем наполовину тополя вдоль трассы Костанай - Рудный жители области увидели в начале весны. К началу июня обрезка охватила практически всю лесополосу.

В субботу, 9 июня, обрезали деревья вдоль трассы Костанай - Рудный

Изменились не в лучшую сторону деревья и вдоль трассы, ведущей к «Сосновому бору».

Как выяснила «НГ», обрезка и вырубка связаны с ревизией зеленых насаждений, которую в 2018 году начали вдоль ближайших к Костанаю трасс. Но скоро она затронет все лесополосы региона.

- Протяженность лесополос по всей области - 640 км, - пояснил «НГ» директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - С этого года в них начата ревизия зеленых насаждений - деревьев и кустарников. Она не проводилась более 50 лет, а большинство тополей были посажены даже 60 и более лет назад. Продуктивная жизнь тополя - 60-80 лет, поэтому вдоль многих трасс их верхняя часть полностью высохла. Это некрасиво и опасно, поэтому мы проводим их обрезку.

Сухие верхушки деревьев вдоль трассы недалеко от Лисаковска

По словам Горвата, обрезка коснется только тех деревьев, которые не растут в кюветах. Деревья и кустарники в кюветах будут вырублены под корень.

- В кюветах нужно проводить опашку, чтобы, к примеру, выброшенный из окна автомобиля окурок не спровоцировал пожар, - объяснил директор КОФ НК «КазАвтоЖол». - Кстати, половину времени наши коммунальщики тратят на уборку мусора в них, который выбрасывают автомобилисты. Хочется, чтобы область была чистой и выглядела эстетично.

На содержание трасс Костанайской области в этом году бюджет выделил более 1 млрд тенге, включая ревизию насаждений в лесополосах. В «КазАвтоЖол» добавили, что ревизия может растянуться на несколько лет.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Это некрасиво ///

некрасиво. теперь он красотой "наблюдается".
изнасилование и города и округи. по другому не скажешь.
хотелось бы ясности, Архимед дал такую команду?
на все эти обрезания. а то молчит. грамоты только вручает.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 10:28]
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§ Маркс
Re: Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.06.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
вдоль многих трасс их верхняя часть полностью высохла. Это некрасиво и опасно

Может в пильщицкой конторе работают дальтоники, которые не отличают живой зеленый цвет от сухого серого? Судя по фото пилят все подряд, банально на удобной для пилки высоте. Если поставить пильщика поменьше ростом, то высота отпила уменьшится.

Да и с понятием красоты есть серьезные проблемы. Если эти торчащие обрубки считаются красотой, то страшно подумать о том, что считается у них уродством. На фотографиях какие-то апокалиптические пейзажи после нашествия гигантской инопланетной саранчи.

В искусстве есть разные направления и школы. В ландшафтном дизайне по всей видимости тоже появляются свои новаторы и модернисты. Не хватает только названия для этого направления. Предлагаю на выбор:
1. Обрезизм.
2. Ампутизм.
3. Культизм.
4. Остепизм.
5. Отпилизм.
6. Освоизм.
7. ....
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* alex_60
Re: Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Предлагаю на выбор:


сказал бы тоже свой вариант.
но он похоже не для печати.
так что я за вариант номер семь.
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