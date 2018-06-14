Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области прокомментировали в филиале «КазАвтоЖол»
Ольга ЛИХОГРАЙ
Срубленные под корень и обрезанные больше чем наполовину тополя вдоль трассы Костанай - Рудный жители области увидели в начале весны. К началу июня обрезка охватила практически всю лесополосу.
В субботу, 9 июня, обрезали деревья вдоль трассы Костанай - Рудный
Изменились не в лучшую сторону деревья и вдоль трассы, ведущей к «Сосновому бору».
Как выяснила «НГ», обрезка и вырубка связаны с ревизией зеленых насаждений, которую в 2018 году начали вдоль ближайших к Костанаю трасс. Но скоро она затронет все лесополосы региона.
- Протяженность лесополос по всей области - 640 км, - пояснил «НГ» директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - С этого года в них начата ревизия зеленых насаждений - деревьев и кустарников. Она не проводилась более 50 лет, а большинство тополей были посажены даже 60 и более лет назад. Продуктивная жизнь тополя - 60-80 лет, поэтому вдоль многих трасс их верхняя часть полностью высохла. Это некрасиво и опасно, поэтому мы проводим их обрезку.
Сухие верхушки деревьев вдоль трассы недалеко от Лисаковска
По словам Горвата, обрезка коснется только тех деревьев, которые не растут в кюветах. Деревья и кустарники в кюветах будут вырублены под корень.
- В кюветах нужно проводить опашку, чтобы, к примеру, выброшенный из окна автомобиля окурок не спровоцировал пожар, - объяснил директор КОФ НК «КазАвтоЖол». - Кстати, половину времени наши коммунальщики тратят на уборку мусора в них, который выбрасывают автомобилисты. Хочется, чтобы область была чистой и выглядела эстетично.
На содержание трасс Костанайской области в этом году бюджет выделил более 1 млрд тенге, включая ревизию насаждений в лесополосах. В «КазАвтоЖол» добавили, что ревизия может растянуться на несколько лет.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
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drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..