Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области прокомментировали в филиале «КазАвтоЖол»

Срубленные под корень и обрезанные больше чем наполовину тополя вдоль трассы Костанай - Рудный жители области увидели в начале весны. К началу июня обрезка охватила практически всю лесополосу.

В субботу, 9 июня, обрезали деревья вдоль трассы Костанай - Рудный



Изменились не в лучшую сторону деревья и вдоль трассы, ведущей к «Сосновому бору».

Как выяснила «НГ», обрезка и вырубка связаны с ревизией зеленых насаждений, которую в 2018 году начали вдоль ближайших к Костанаю трасс. Но скоро она затронет все лесополосы региона.

- Протяженность лесополос по всей области - 640 км, - пояснил «НГ» директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - С этого года в них начата ревизия зеленых насаждений - деревьев и кустарников. Она не проводилась более 50 лет, а большинство тополей были посажены даже 60 и более лет назад. Продуктивная жизнь тополя - 60-80 лет, поэтому вдоль многих трасс их верхняя часть полностью высохла. Это некрасиво и опасно, поэтому мы проводим их обрезку.

Сухие верхушки деревьев вдоль трассы недалеко от Лисаковска

По словам Горвата, обрезка коснется только тех деревьев, которые не растут в кюветах. Деревья и кустарники в кюветах будут вырублены под корень.

- В кюветах нужно проводить опашку, чтобы, к примеру, выброшенный из окна автомобиля окурок не спровоцировал пожар, - объяснил директор КОФ НК «КазАвтоЖол». - Кстати, половину времени наши коммунальщики тратят на уборку мусора в них, который выбрасывают автомобилисты. Хочется, чтобы область была чистой и выглядела эстетично.

На содержание трасс Костанайской области в этом году бюджет выделил более 1 млрд тенге, включая ревизию насаждений в лесополосах. В «КазАвтоЖол» добавили, что ревизия может растянуться на несколько лет.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ