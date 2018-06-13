Обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ осудили в Костанае

Приговор в отношении бывшего сотрудника департамента КНБ Бахыта УСЕНОВА, который обвинялся по двум статьям УК РК - 190 ч. 1 (мошенничество) и 367 ч. 2 (подстрекательство к даче взятки в значительном размере) - в суде № 2 Костаная вынесли сегодня, 13 июня.

Усенов признан виновным по обеим статьям. Судья назначил ему 1 год лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение), а также постановил выплатить потерпевшему 430 000 тенге. Подсудимый взят под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде.

Усенов выслушал приговор спокойно и только молча кивнул. Его адвокат сообщила, что пока не знает, будет ли она обжаловать приговор.

Согласно обвинительному заключению, в январе 2018 года Усенов склонил к даче взятки в размере 420 000 тенге жителя Костаная Зията АБУСАГИТОВА который хотел устроиться на работу в ДКНБ. По словам потерпевшего, Усенов ему сказал, что 100 000 тенге предназначались для того, чтобы сводить в баню начальника одного из управлений ДКНБ Темирлана БАЙГАБАТОВА, а 320 000 тенге – на согым начальнику ДКНБ. Кроме этого, Усенов взял в долг у Абусагитова еще $1500.

- Эти деньги мне пришлось занять, в том числе и у своей дженгешки (жены брата), - объяснял в суде потерпевший. – Полторы тысячи долларов Усенов обещал мне отдать в течение двух-трех дней, но в итоге начал затягивать возврат долга. Я понял, что он просто мошенник. Спросил у других сотрудников ДКНБ, кто он вообще такой. Мне объяснили, что у него уже есть судимость за мошенничество и поэтому его уволили из ДКНБ. Тогда я пошел в ДВД, написал заявление и с тех пор стал вести аудио- и видеозаписи наших разговоров. Абусагитов добавил, что за $1500, которые дал Усенову, он взял расписку. И теперь это дело слушается в гражданском суде.

В суд был вызван в качестве свидетеля Темирлан Байгабатов, который полностью опроверг информацию о том, что деньги предназначались для него и начальника ДКНБ.

- Никаких взяток, никаких денег, никаких разговоров о банях, мясе, о которых я прочитал в СМИ, - сообщи свидетель 5 июня при даче показаний. - Я не знаю, о чем идет речь. Мы обсуждали только вопросы трудоустройства.

Информацию о том, что деньги предназначались для Байгабатова и начальника ДКНБ, опроверг и сам Усенов.

- Да, я говорил по поводу бани и согыма, - признал Усенов суде 5 июня во время дачи показаний. - Но просто сказал, что для начальника, а не ДКНБ.

- Я так понял, что для начальника ДКНБ, - отметил потерпевший. - Откуда я знаю, для какого, там все начальники.

Усенов заявил, что о передаче денег ни с кем из сотрудников ДКНБ не договаривался. Деньги изначально хотел присвоить, вводя в заблуждение потерпевшего. И уже готов был их отдать, но его задержали.

Во время дачи показаний Усенов несколько раз подчеркнул, что готов погасить весь долг Абусагитову. Но судья заявил, что эти вопросы потерпевший и подсудимый должны решать эти вопросы самостоятельно.