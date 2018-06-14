Начало реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Костаная не повлияет на авиарейсы

Вопрос о возможной смене расписания полетов особенно тревожил костанайцев накануне поры летних отпусков. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог «НГ» пояснили, что в этом году полеты в связи с реконструкцией прекращаться не будут. Это произойдет в 2019 году, на короткое время, но пока не известно, когда именно.

Фото из архива "НГ"

Нормативный срок реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) - 16 месяцев, выполняет работы победившая в конкурсе астанинская компания «Казахдорстрой». Подрядчик должен будет освоить 8,06 млрд тенге, финансирование - из республиканского и областного бюджетов.

Сейчас искусственная взлетно-посадочная полоса имеет длину 2 814 м, ее не только обновят, но и удлинят на 300 м. Работы по строительству нового участка пройдут в этом году, поэтому действующее расписание полетов не изменится.