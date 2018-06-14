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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
14.06.18 13:49
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
14.06.18 13:48
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
14.06.18 13:47
drakon
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
14.06.18 13:45
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..
14.06.18 13:44
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Начало реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Костаная не повлияет на авиарейсы

Галина КАТКОВА

14 июня 2018, 11:08 |  Государство

Вопрос о возможной смене расписания полетов особенно тревожил костанайцев накануне поры летних отпусков. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог «НГ» пояснили, что в этом году полеты в связи с реконструкцией прекращаться не будут. Это произойдет в 2019 году, на короткое время, но пока не известно, когда именно.

Фото из архива "НГ"

Нормативный срок реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) - 16 месяцев, выполняет работы победившая в конкурсе астанинская компания «Казахдорстрой». Подрядчик должен будет освоить 8,06 млрд тенге, финансирование - из республиканского и областного бюджетов.

Сейчас искусственная взлетно-посадочная полоса имеет длину 2 814 м, ее не только обновят, но и удлинят на 300 м. Работы по строительству нового участка пройдут в этом году, поэтому действующее расписание полетов не изменится.
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* alex_60
Re: Начало реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Сейчас искусственная взлетно-посадочная полоса имеет длину 2 814 м, ее не только обновят, но и удлинят на 300 м. Работы по строительству нового участка пройдут в этом году, поэтому действующее расписание полетов не изменится. //

противоречиво как бы. или это будет совершенно новая полоса?
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