Расписание трансляций матчей ЧМ-2018. Где и во сколько смотреть футбол в Казахстане
Смотрите расписание трансляций матчей ЧМ-2018, чтобы не пропустить игру любимых команд. Мундиаль стартует в России уже сегодня.
В течение двух недель, с 14 по 28 июня, 32 сборные будут бороться за выход из своих групп, передает Tengrinews.kz. На данной стадии зрителей ждут как минимум несколько встреч, достойных плей-офф: в группе B сойдутся Португалия и Испания, ожидаются драматичные баталии в группе D, окрещенной "группой смерти", крепкие соперники достались немцам и французам, не назовешь простой группу бразильцев. Наверняка найдется и немало болельщиков, которым будет интересно, сумеет ли проявить себя хозяйка первенства.
Игры чемпионата пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В расписание трансляций матчей ЧМ-2018 на канале Qazaqstan включены все 64 матча.
Матч открытия и финал будут сыграны в Москве на стадионе "Лужники".
Отметим, что на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.
Расписание трансляций матчей ЧМ:
Стадия плей-офф:
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Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..