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Алиса
Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и государство его прижмёт – мажилисмен
Мейрам: Можно же было сразу при приеме на работу отсечь Эээ, Мейрам... Когда они устраиваются на работу или их устраивают - они чистейшие как стеклышко, как чешский хрусталь сияют, как слеза...
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Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и государство его прижмёт – мажилисмен

13 июня 2018, 17:47 |  Государство
В Мажилисе прокомментировали недавние задержания руководящих лиц в квазигоссекторе, передает Informburo.kz.

Фото parlam.kz

Мажилисмен Айкын Конуров, комментируя задержания в казахстанских нацкомпаниях, отметил, что государство начало системную работу по проверке квазигосударственного сектора.

Раньше этот сектор, по его мнению, был "священной коровой". Нацкомпаниям дали карт-бланш и бонусы, чтобы они приносили прибыль государству. Однако большую часть дивидендов они, по мнению мажилисмена, оставляли себе.

"Сегодня ситуация в целом в экономике изменилась. Я думаю, что государство нацелено на то, чтобы сначала их прижать, а потом заставить работать на государство. Отчёт республиканского бюджета отразил снижение показателей отдачи казигоссектора. Это говорит о том, что они или обленились, или воруют", – сказал депутат в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента.

Он считает, что если Национальному бюро по противодействию коррупции хватит ресурсов, то можно и дальше раскручивать эту работу.

"Я думаю, там (в нацкомпаниях. – Авт.), как в авгиевых конюшнях: можно чистить, чистить и чистить", – добавил Айкын Конуров.

Руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла 6 июня на пресс-конференции в Астане рассказал журналистам, что сейчас в Казахстане привлекаются к ответственности 32 лица, из них 15 – первые руководители госорганов, в том числе и пять руководителей республиканского значения. Он отметил, что буквально в день пресс-конференции произошли крупные задержания в квазигоссекторе за получение взятки.

11 июня стало известно о том, что задержали руководителей АО "Кедентранссервис" Галыма Муканова и Дулата Уваева.
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§ Мейрам
Re: Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 13.06.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали эти взяточники(( Можно же было сразу при приеме на работу отсечь таковых, или делайте их работу прозрачной, чтобы общество видело все движения денег
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§ Алиса
Re: Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4161
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.06.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мейрам:
Можно же было сразу при приеме на работу отсечь

Эээ, Мейрам... Когда они устраиваются на работу или их устраивают - они чистейшие как стеклышко, как чешский хрусталь сияют, как слеза прозрачны .... :lol: :lol: :lol:
Всё нутро, истинная суть вылазит уже в процессе...

Автор, я не поняла: Цитата:
казигоссектора
или Цитата:
квазигоссектор
???

[Исправлено: Алиса, 13.06.2018 - 20:40]
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