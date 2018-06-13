Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и государство его прижмёт – мажилисмен
Фото parlam.kz
Мажилисмен Айкын Конуров, комментируя задержания в казахстанских нацкомпаниях, отметил, что государство начало системную работу по проверке квазигосударственного сектора.
Раньше этот сектор, по его мнению, был "священной коровой". Нацкомпаниям дали карт-бланш и бонусы, чтобы они приносили прибыль государству. Однако большую часть дивидендов они, по мнению мажилисмена, оставляли себе.
"Сегодня ситуация в целом в экономике изменилась. Я думаю, что государство нацелено на то, чтобы сначала их прижать, а потом заставить работать на государство. Отчёт республиканского бюджета отразил снижение показателей отдачи казигоссектора. Это говорит о том, что они или обленились, или воруют", – сказал депутат в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента.
Он считает, что если Национальному бюро по противодействию коррупции хватит ресурсов, то можно и дальше раскручивать эту работу.
"Я думаю, там (в нацкомпаниях. – Авт.), как в авгиевых конюшнях: можно чистить, чистить и чистить", – добавил Айкын Конуров.
Руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла 6 июня на пресс-конференции в Астане рассказал журналистам, что сейчас в Казахстане привлекаются к ответственности 32 лица, из них 15 – первые руководители госорганов, в том числе и пять руководителей республиканского значения. Он отметил, что буквально в день пресс-конференции произошли крупные задержания в квазигоссекторе за получение взятки.
11 июня стало известно о том, что задержали руководителей АО "Кедентранссервис" Галыма Муканова и Дулата Уваева.
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