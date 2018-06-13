Хорошей погоде в Костанайской области не дают установиться арктические воздушные массы

Костанайская область находится в области прохождения атмосферных фронтов, это и является причиной переменчивой погоды. В последнее время в регион периодически идет заброс холодных воздушных масс из района Карского моря, поэтому тепло сменяется прохладой.

- Только удаленность нашей области от северных берегов спасает нас от настоящего холода, все-таки по пути к нам арктический воздух успевает немного прогреваться, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В ближайшие три дня погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Ночи останутся прохладными.

В четверг, 14 июня, прогнозируется ночная температура в пределах 7-12, местами 15 градусов. Днем - 20-25, местами 28 градусов. В пятницу, 15 июня, ночью 10-15, местами 7 градусов, днем температура будет такой же, как и в четверг. Ночь субботы будет прохладной: 7-12 градусов, но местами температура упадет до 4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 17-22, местами - до 25 градусов.

Северо-западный ветер будет в эти дни сменяться юго-западным, скорость его составит 9-14, временами - до 15-20 м/с.