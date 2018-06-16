Свадебный кортеж: за что может наказать полиция

Лето - это пора свадеб и торжеств. На улицах нередко можно встретить колонны украшенных автомобилей со счастливыми молодоженами и гостями. Корреспондент Tengrinews.kz выяснял, как правильно организовать свадебный кортеж и не нарушить ПДД.

Иллюстративное фото:wish-wedding.ru

Определенного свода правил для передвижения свадебного кортежа не существует. Однако есть самые типичные нарушения, совершаемые участниками праздничной процессии.

Звуковые сигналы.

Передвижение праздничной колонны обычно сопровождается громкими звуковыми сигналами. Однако здесь стоит помнить, что в соответствии с ПДД звуковые сигналы должны использоваться исключительно для предупреждения водителей о намерении обогнать, и то, если это происходит за городом или когда есть необходимость предотвратить дорожно-транспортное происшествие. В жилых же зонах подача звуковых сигналов вообще запрещена.

Нарушение данного правила влечет штраф в размере 3 месячных расчетных показателей.

Наклейки на номера.

Нередко участники свадебного кортежа используют праздничные наклейки, которые порою крепятся не только на кузов автомобиля, но и на государственные регистрационные знаки. Здесь следует помнить, что это является не совсем безобидным "тюнингом". В соответствии с Кодексом РК "Об административных правонарушениях" установка устройств и материалов, препятствующих идентификации номерных знаков, влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Иллюстративное фото: pyatigorsk.org

Езда вне кабины.

Зачастую из-за переизбытка эмоций участники свадебного кортежа высовываются из окон. Безусловно, это тоже является нарушением. Согласно ПДД, пассажирам запрещается высовываться в оконные проемы и люки транспортного средства во время его движения. Кроме этого, полицейские могут оштрафовать пассажира за непристегнутый ремень на 5 МРП.

Иллюстративное фото: usolie.info

Употребление алкоголя.

Конечно же, всем понятно, что употреблять алкоголь за рулем автомобиля нельзя. Об этом участникам свадебного кортежа необходимо помнить во время остановок на фотосессии. Наказание здесь самое серьезное. За управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения можно лишиться водительских прав на три года.

Движение по встречной полосе.

В поисках красивого ракурса для свадебного видео водители нередко нарушают правила движения по трассе. Например, выезжают на встречную полосу движения, а за это, согласно КоАП, водитель может расстаться с правами на целый год.

Подготовлено при содействии Комитета административной полиции МВД РК.