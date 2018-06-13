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Министра спросили о стоимости техосмотра автомобилей

13 июня 2018, 14:01 |  Государство

Мажилис Парламента одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: zarulim.com.ua

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались у министра нацэкономики Тимура Сулейменова, каким образом будет определяться стоимость услуг, переданных в конкурентную среду. Говоря об этом, мажилисмен привел пример с услугой технического осмотра машин.

"В рассматриваемом законопроекте предусматриваются пять способов передачи в конкурентную среду, за счет пользователей, то есть за счет физических и юридических лиц. Как, например, функции по предоставлению услуг технического осмотра (авто), по выдаче удостоверения охотника, обучение охотничьему минимуму. На мой взгляд, передача функций в конкурентную среду может привести к росту стоимости услуг. Не секрет, что бизнес заинтересован в повышении стоимости предоставляемых услуг. В этой связи у меня вопрос, каким образом будет определяться стоимость услуг, переданных в конкурентную среду", - обратился к Тимуру Сулейменову депутат Бектурганов.

"Как вы привели пример с техосмотром? Там большая конкуренция, особенно в Алматы, Астане. Мы знаем, если кто-то задерет цены, мы за 200 метров можем получить ту же услугу дешевле. Нужно очень внимательно смотреть. Мы не допустим ту ситуацию, когда бизнесу переданы функции и бизнес этими функциями может воспользоваться для поднятия цены или понижения качества", - ответил министр национальной экономики.

Тимур Сулейменов отметил, что рассматриваемый законопроект закладывает правовую основу для расширения возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования, а также передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям.

"Когда проводится анализ готовности рынка, в первую очередь определяется, насколько готова конкурентная среда принять те или иные функции государства. В результате анализа он будет проводиться не только госорганами, но и НПП "Атамекен". Если мы видим, что рынок не готов, есть возможность установления монопольной цены, есть возможность злоупотребления со стороны отдельных бизнес субъектов, тогда эта функция будет сохранена в лоне государства и не будет передана", - сказал Тимур Сулейменов.

"Для определения базовой цены, которую рынок должен взять за точку отсчета, у нас есть методика, мы на сегодня после принятия закона, мы ее утвердим. Она определяет ту стоимость, которая является стартовой, базовой для конкурентного рынка", - добавил глава МНЭ.

Представляя законопроект по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду, министр отметил, что документ определяет пять способов передачи функций в конкурентную среду, которые предполагают полную либо частичную передачу.

При полной передаче функция осуществляется исключительно за счет пользователей функций либо полностью переходит саморегулируемой организации. В данном случае функция законодательно исключается из компетенции госоргана и передается в конкурентную среду.

К частичной передаче отнесены известные в настоящее время способы передачи функций на реализацию через аутсорсинг, государственный социальный заказ и государственное задание.

"Законопроектом передается в конкурентную среду функция Министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи. На данный момент функция осуществляется подведомственной организацией Министерства здравоохранения. Для обеспечения объективности предлагается данную функцию передать на реализацию неправительственным организациям через госсоцзаказ", - сообщил Тимур Сулейменов.
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§ 112
Re: Министра спросили о стоимости техосмотра автомобилей
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С техосмотром то хорошо сделали, хотя поначалу было вроде казалось плохо...
Я так в том году сразу на 5 лет сделал..
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