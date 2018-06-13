Стала многомиллионной мамой - Айтпаева о назначении детским омбудсменом

Сенатор Сауле Айтпаева рассказала о планах работы после назначения уполномоченным по правам ребенка в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сауле Айтпаева / Фото: strategy2050.kz

Ранее сообщалось, что распоряжением Президента Балиева Загипа Яхяновна освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка.

"Сегодня это уже действительность, главное - начать, нужно системно в этом всем разобраться. Все посмотреть, изучить, отсюда уже будут рождаться и планы, и перспективы. Цель ясна, первое - это защита прав ребенка. А ребенок это у нас от момента зачатия до 18 лет. У меня двое детей, внуки есть, и вчера в одночасье я стала многомиллионной мамой - это большая ответственность, высокое доверие Елбасы", - сказала Айтпаева.

Омбудсмен прокомментировала ситуацию с мальчиком из ЮКО.

"Обязательно (буду разбираться - прим. автора), потому что здесь есть определенные права и обязанности, уполномоченный орган, права детей, родителей", - отметила она.

Сауле Айтпаева отметила, что пока о подготавливаемых новых законопроектах говорить рано.

"Честно скажу, я люблю говорить по факту, когда есть определенные моменты", - добавила она.

Сенатор озвучила некоторые планируемые нововведения в сфере семейных отношений, в частности поделилась планами по созданию Кодекса матери.

"Основное - должны четко работать сердце матери и сердце отца. Именно родители должны чувствовать своего ребенка, что его волнует. Второй момент - учителя. Я помню свое время, учителя были как наши мамы. Они знали, что происходит, что волнует, что интересует ребенка. Наверное, те классные часы, которые проводят сейчас, должны посвящать этому взаимодействию. Если есть вера в преподавателя, в маму, в отца, ребенок будет уверен. Работать будем над этим, чтобы у каждого ребенка была уверенность. Прежде всего нужно, чтобы сам ребенок научился чувствовать то состояние, которое есть в обществе, проживать это. Он должен уметь и сам себя защитить, оградить, должен быть об этом откровенным с родителями. Наверное, должен быть какой-то Кодекс матери, которым будут прописаны азы, потому что есть молодые мамы, им где-то нужно подсказать", - рассказала сенатор.

Депутат отметила, что будет работать вместе с экс детским омбудсменом Загипой Балиевой.

"Я думаю, мы будем вместе работать, сотрудничать, потому что она тоже женщина, многодетная", - добавила Айтпаева.