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Получать цифровые подписи для снижения коррупции предложило костанайцам управление образования

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

13 июня 2018, 10:16 |  Государство

С таким призывом к родителя дошкольников обратилась руководитель областного управления образования Батима ДАУМОВА на брифинге в Региональной службе коммуникаций, посвященном реализации 7-го направления Послания президента РК народу.

- Программа автоматизации очереди в дошкольные учреждения должна быть полностью реализована в Костанае, Рудном и Лисаковске до начала 2018-2019 учебного года, - сообщила руководитель управления. - По мере возможности постараемся осуществить это в Костанайском районе, потому что там наибольшее число дошкольников в селах.

Остальные районы должны реализовать программу автоматизации очереди в дошкольные учреждения до окончания 2018 года.

Еще одна первоочередная задача - внедрение автоматической подачи заявлений для приема детей в первый класс школ.

- Если мы добьемся решения этих двух задач, то наибольшие коррупционные риски в сфере образования утратят силу, - отметила Даумова. - В связи с этим хотим обратиться к родителям с просьбой получить цифровые подписи, чтобы эту услугу можно было получить, не выходя из дома. Что касается приема ребенка в первый класс - родители имеют право выбора любой организации образования для обучения своего ребёнка. Но они должны понимать, что приоритет будут иметь те учащиеся, которые живут на территории близлежащий конкретной школе. Это связано с наполняемостью классов. Если остается мало мест и надо принять решение - брать ребенка из этого района или из дальнего, то предпочтение отдадут ребенку, проживающему вблизи школы. Но в основном сейчас нет такого понятия: учиться там, где закреплен.

Она особо подчеркнула, что экзамены и тесты сдают при поступлении в первый класс только в гимназиях и лицеях. В обычных школах детей принимают в первый класс без экзаменов.

Сейчас в регионе 623 дошкольных организации, в том числе 188 детских садов и 435 мини-центров. В Лисаковске достигли стопроцентного охвата образованием детей дошкольного возраста, которых принимают в детсады и мини-центры с двух лет. По области 65% детей старшего дошкольного возраста в детских учреждениях изучают английский язык, более 1 500 детей изучают IT-технологии.

Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Получать цифровые подписи для снижения коррупции предложило...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10720
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В связи с этим хотим обратиться к родителям с просьбой получить цифровые подписи, чтобы эту услугу можно было получить, не выходя из дома. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31312

ЭЦП - это, конечно удобно. Но для обычных граждан она нужна раз в пятилетку - не каждый год покупаются/продаются квартиры и ребёнок идёт в школу. Вот и получается, чтобы "не выходя из дома" подать заявление - нужно сначала сходить в ЦОН за ЭЦП. Не проще ли сразу пойти в школу и подать заявление?
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§ Алиса
Re: Получать цифровые подписи для снижения коррупции предложило...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4160
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.06.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не проще ли сразу

как вариант - нечто типа - активизация работы по получению гражданами ЭЦП)))) - видимо мало желающих пользоваться предлагаемыми услугами
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§ yudjin
Re: Получать цифровые подписи для снижения коррупции предложило...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5352
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но для обычных граждан она нужна раз в пятилетку

на этот раз соглашусь... мне лично она не нужна практически... хотя на волне сознательности и патриотизма в первых рядах получал её несколько лет назад, когда ввели...
интересно другое..чтобы исключить коррупцию (причем по ходу признают, что она есть) в детсады они вводят электронную постановку в очередь... Но далее устройство в нужную школу не в своём районе развязывает руки школьным завучам по принятию того или иного ребенка в желаемую школу и к желаемому учителю...
Еще вопрос, а как принимая документы в 1 класс будут знать в том районе или не в том, чтобы отдать приоритет? Подтвердить адресной справкой все равно придётся?
Понятно что, училки на протяжении многих лет делают вечерние обходы по квартирам и записывают предшкольников... Конечно, тут еще и временная прописка подмогла.
Достаточно временно ребенка прописать в нужном районе на пол года и взять справочку.
Так што вся эта возня с борьбой коррупцией лишь порождает изощренные лазейки и изображает бурную деятельность.
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§ Yorik
Получать цифровые подписи для снижения коррупции предложило костанайцам управление образования
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 551
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.06.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но для обычных граждан она нужна раз в пятилетку

На самом деле перечень госуслуг на e-gov довольно большой, и постоянно расширяется. Конечно, ежедневно я например не пользуюсь, но адресные справки на себя и детей получаю не выходя из дома. Налоги и штрафы плачу тоже через e-gov. А недавно заменил вод. удостоверение (срок не вышел, но хотел поменять на новый формат, с подкатегориями) - так вся процедура заняла 30 минут на сайте (заполнение + загрузка фото и подписи + оплата) и 5 минут в автоЦОНе. Даже в легком шоке был... Поэтому да - удобно.
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§ Victor Yang
Re: Получать цифровые подписи для снижения коррупции предложило...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10720
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а как принимая документы в 1 класс будут знать в том районе или не в том, чтобы отдать приоритет? Подтвердить адресной справкой все равно придётся?

Может, будет как с детскими садами - выбирай любые три штуки?
Цитата:
Yorik:
но адресные справки на себя и детей получаю не выходя из дома.

Если честно, мне и они нужны реже чем необходимо обновлять ЭЦП.
Цитата:
Yorik:
Налоги и штрафы плачу тоже через e-gov.

Можно же и через банк их платить.
Цитата:
Yorik:
А недавно заменил вод. удостоверение (срок не вышел, но хотел поменять на новый формат, с подкатегориями) - так вся процедура заняла 30 минут на сайте

На получение уд.личности в ЦОНе у меня ушло 15 минут.

Цитата:
Yorik:
На самом деле перечень госуслуг на e-gov довольно большой, и постоянно расширяется.

Но все ли они нужны гражданам чаще чем раз в год? Или хотя бы по одному разу в год, но несколько услуг? Тут встаёт вопрос дистанционного продления ЭЦП.

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2018 - 12:47]
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