Получать цифровые подписи для снижения коррупции предложило костанайцам управление образования

С таким призывом к родителя дошкольников обратилась руководитель областного управления образования Батима ДАУМОВА на брифинге в Региональной службе коммуникаций, посвященном реализации 7-го направления Послания президента РК народу.

- Программа автоматизации очереди в дошкольные учреждения должна быть полностью реализована в Костанае, Рудном и Лисаковске до начала 2018-2019 учебного года, - сообщила руководитель управления. - По мере возможности постараемся осуществить это в Костанайском районе, потому что там наибольшее число дошкольников в селах.

Остальные районы должны реализовать программу автоматизации очереди в дошкольные учреждения до окончания 2018 года.

Еще одна первоочередная задача - внедрение автоматической подачи заявлений для приема детей в первый класс школ.

- Если мы добьемся решения этих двух задач, то наибольшие коррупционные риски в сфере образования утратят силу, - отметила Даумова. - В связи с этим хотим обратиться к родителям с просьбой получить цифровые подписи, чтобы эту услугу можно было получить, не выходя из дома. Что касается приема ребенка в первый класс - родители имеют право выбора любой организации образования для обучения своего ребёнка. Но они должны понимать, что приоритет будут иметь те учащиеся, которые живут на территории близлежащий конкретной школе. Это связано с наполняемостью классов. Если остается мало мест и надо принять решение - брать ребенка из этого района или из дальнего, то предпочтение отдадут ребенку, проживающему вблизи школы. Но в основном сейчас нет такого понятия: учиться там, где закреплен.

Она особо подчеркнула, что экзамены и тесты сдают при поступлении в первый класс только в гимназиях и лицеях. В обычных школах детей принимают в первый класс без экзаменов.

Сейчас в регионе 623 дошкольных организации, в том числе 188 детских садов и 435 мини-центров. В Лисаковске достигли стопроцентного охвата образованием детей дошкольного возраста, которых принимают в детсады и мини-центры с двух лет. По области 65% детей старшего дошкольного возраста в детских учреждениях изучают английский язык, более 1 500 детей изучают IT-технологии.

Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций