Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области

Совет по этике департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области на очередном заседании сегодня, 12 июня, рассмотрел два дисциплинарных дела.

В департамент обратилась Гульнара Сыздыкова с жалобой на неэтичное поведение руководителя РГУ «Управление по государственным доходам Тарановского района» Кенжетая Муканова. В ходе служебного расследования по обращению выяснилось, что 29 апреля 2018 года Муканов приехал в кафе «Пристань» в Костанае, где уже отдыхали Сыздыкова с супругом и друзьями. Они были знакомы с Мукановым. После того, как чиновник зашел в кафе и поздоровался с этой компанией, мужчины приветствовали его стоя, а Сыздыкова вставать не стала. За что и получила от Муканова порцию оскорблений и нецензурной брани.

Оказалось, что такой факт не единичен. По информации сотрудника департамента, проводившего проверку, 8 апреля 2018 года Муканов с сотового номера на сотовый номер Сыздыковой отправлял СМС, «противоречащие общепринятым морально-этическим нормам».

Кенжетай Муканов в письменных объяснениях отрицал, что в общении с Сыздыковой вел себя грубо и употреблял нецензурные выражения. На обсуждение его дела членами Совета по этике он не пришел, хотя о заседании был предупрежден заранее.

- Такое недопустимо не только со стороны государственного служащего, это вообще нарушение этических норм поведения любого человека, - возмутился член совета Мурат АБЕНОВ. – И как этот человек может работать на государственной службе?

Совет по этике единогласно принял решение рекомендовать руководителю РГУ «Департамент государственных доходов по Костанайской области» наложить на Муканова дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности за нарушение норм Этического кодекса государственных служащих и Закона о государственной службе.

Аким Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района Аскар Жолмагамбет также не пришел на заседание Совета, но свою вину признал и попросил рассмотреть дело без его участия. 19 декабря 2017 года он подписал договор между сельским акиматом и предпринимателем Курбановым М. Ж. о госзакупках на ремонт крыш на 210 000 тенге. 21 декабря исполнитель выставил акт о выполнении работ и 22 декабря заказчик произвел полную оплату.

Старший прокурор Оспанова сообщила, что аким Жолмагамбет выплатит исполнителю бюджетные деньги за невыполненные работы

- Вместе с тем, при выезде сотрудников акимата в составе комиссии 27 апреля 2018 года в Тенизовский сельский округ установлено, что исполнителем работы, предусмотренные договором по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий, и связанные с этим работы фактически не были произведены, - сообщила членам совета старший прокурор Мендыкаринской районной прокуратуры Оспанова. - Наряду с этим установлено, что на территории ГУ «Аппарат акима Тенизовского сельского округа», а также в иных местах складированы строительные материалы, предназначенные для производства ремонтных работ по договору.

Аким объяснил это неправильно составленным договором. В прокуратуре данный факт квалифицировали, как «грубое нарушение условий и требований заключенного договора», а также оказание неправомерного предпочтения индивидуальному предпринимателю Курбанову «путем перечисления бюджетных средств в размере 210 000 тенге за фактически невыполненную работу».

Учитывая, что государству причинен незначительный ущерб (менее 100 МРП), сельского акима не стали привлекать к уголовной ответственности. Совет по этике рекомендовал акиму Мендыкаринского района объявить Жолмагамбету о неполном служебном соответствии за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственного служащего.

Фото Евгения ШИБАРШИНА