Открытый областной турнир по борьбе дзюдо прошел в Костанае

Плановый чемпионат области среди юношей, девушек и юниоров провели в спортзале Академии МВД РК за один день - 9 июня.

Более 120 спортсменов со всей области проверили на этом турнире свои силы в борьбе за звание лучшего в своих весовых категориях.

- Турнир проходил на хорошем уровне, большое спасибо Академии МВД за помощь в проведении чемпионата, - отмечает «НГ» главный судья соревнований, мастер спорта СССР, судья олимпийской категории Евгений МОВЧАН. - Участие приняли спортсмены из Тарановского и Костанайского районов, Тобола, Рудного, Лисаковска, Аркалыка и Астаны. А также четыре клуба представили Костанай: «Евразия», «Динамо» (самбо), «Арлан» и средняя школа № 23. Лучшие спортсмены будут приглашены в состав сборной области.

Дзюдо - дословно с японского - «мягкий путь», также часто используется перевод «гибкий путь». Это спортивное единоборство без оружия, созданное в конце 19-го века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано.

Юные дзюдоисты боролись, как взрослые: с отточенными движениями и отработанными бросками, обилие подхватов и красивых бросков зашкаливало. «Спинка», передняя подножка, броски через бедро, а также амплитудные броски, которые с молниеносной скоростью выполняли молодые дзюдики, не могли оставить равнодушными ни зрителей, ни родителей спортсменов, ни корреспондентов, в том числе и «НГ».

Одним из зрелищных борцов японского стиля был Семен ФАДЕЕВ из Лисаковска, который уверенными бросками буквально прорубал ход к финалу.

- Мне 8 лет, занимаюсь дзюдо с 6 лет, - рассказал он «НГ». - Выступаю в весе 29 кг. Занимаюсь в городской ДЮСШ, моими тренерами являются мастер спорта по самбо и дзюдо Асель Сериковна Кабдыгалымова и судья национальной категории Берденбек Хайрат. Я уже становился чемпионом Лисаковска, а также ранее был призером. Четыре раза был чемпионом в городских соревнованиях. Сейчас - мой первый выезд на турнир областного масштаба. У меня 2-й юношеский разряд, мой коронный бросок - передняя подножка.

На своем первом областном турнире Семен занял только 4-е место, но с таким стилем ведения боя победы у него наверняка еще будут.

Награждали победителей и призеров турнира медалями, грамотами, а также командными кубками и вымпелами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА