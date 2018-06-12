В основном казахстанцы выбирают зеркальные номера и регистрационные знаки, начинающиеся с цифры "0", сообщает informburo.kz.

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Возможность бесплатно выбирать понравившиеся государственные номерные знаки на машины стала доступна по всему Казахстану, сообщила пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина-Костерева.

Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу ещё 26 мая, но возникла проблема. Для ввода новой услуги потребовалось обновление программного обеспечения. В АО "Национальные информационные технологии" обещали всё исправить до конца июня.

Долго ждать не пришлось. Услуга стала доступна 11 июня. В полиции Северо-Казахстанской области уже подвели итоги первого дня. За один день новшеством воспользовались 20 автовладельцев.

В основном они выбирают зеркальные номера, популярны также номера, начинающиеся с цифры "0", сообщили в пресс-службе ДВД СКО.

Автовладельцы получили возможность выбирать регистрационные номерные знаки на свой транспорт из списка доступных. Раньше такая возможность была только у желающих приобрести государственный регистрационный номерной знак повышенного спроса.

Информация об имеющихся в наличии номерах размещают на информационных стендах, в спецЦОНах устанавливают специальные терминалы, с помощью которых можно будет выбрать понравившийся госномер.

Есть определённые ограничения. Из списка МВД убрали "неприличные" госномера (такие сочетания букв как LOX, FUK, EPT и другие) после языковой экспертизы.

Ожидается, что автовладельцы скоро смогут выбрать регистрационный номер, не выходя из дома, через портал Egov. Нужно будет оплатить госпошлину (около 7 тысяч тенге) и получить в спецЦОНе уже готовые номерные знаки.