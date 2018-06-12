ГКП «КТЭК» меняет изоляцию труб на более прочную собственного изготовления

На базе котельной № 3 установлен заливочный комплекс для производства теплоизоляционных скорлуп. Работает уже около полутора месяцев. Сейчас в Костанае бригада теплокомпании начала замену изоляции на трубах.

Изготавливают теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана, который заливают в пресс-формы. Готовая продукция - половинки «футляров» для труб. Часть из них уже покрыта оцинкованной жестью, часть - без нее. Сотрудники компании, которые сегодня, 12 июня, вели изолирующий монтаж на трубах во дворе дома № 76 по ул. Дощанова, говорили корреспондентам «НГ», что удобнее монтировать, накладывая листы на месте.

Фрагменты новой изоляции - метровой длины. Расчет - на многоразовое использование. При порыве на сетях скорлупы легко снять, не повредив, тогда как прежнюю изоляцию, пояснили «НГ», приходилось выбрасывать.

- Еще один плюс этой изоляции в том, что она будет беречь сети от внешней коррозии. Труба с обеих сторон одевается в скорлупы, как в термос, - пояснил Сергей ФЛОТО, мастер производственного участка, где изготавливают изоляцию. - Благодаря этому исключаются потери тепла и на поверхность труб вообще не попадает влага.

В первую очередь, сообщила пресс-секретарь ГКП «КТЭК» Салтанат КАСЕНОВА, менять изоляцию будут на трубах, которые проходят над землей - на самых проблемных участках, там, где изоляцию часто срывают, портят, а также там, где она в городе особенно на виду.

Заливочный комплекс стоимостью 11 млн тенге, сообщили в ГКП, приобрели за счет прибыли. Новая теплоизоляция дороже и ватина, и изовера. Но в компании считают, что затраты окупят за счет долговечности нового материала и снижения теплопотерь.