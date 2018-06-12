ГКП «КТЭК» меняет изоляцию труб на более прочную собственного изготовления
Галина КАТКОВА
На базе котельной № 3 установлен заливочный комплекс для производства теплоизоляционных скорлуп. Работает уже около полутора месяцев. Сейчас в Костанае бригада теплокомпании начала замену изоляции на трубах.
Изготавливают теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана, который заливают в пресс-формы. Готовая продукция - половинки «футляров» для труб. Часть из них уже покрыта оцинкованной жестью, часть - без нее. Сотрудники компании, которые сегодня, 12 июня, вели изолирующий монтаж на трубах во дворе дома № 76 по ул. Дощанова, говорили корреспондентам «НГ», что удобнее монтировать, накладывая листы на месте.
Фрагменты новой изоляции - метровой длины. Расчет - на многоразовое использование. При порыве на сетях скорлупы легко снять, не повредив, тогда как прежнюю изоляцию, пояснили «НГ», приходилось выбрасывать.
- Еще один плюс этой изоляции в том, что она будет беречь сети от внешней коррозии. Труба с обеих сторон одевается в скорлупы, как в термос, - пояснил Сергей ФЛОТО, мастер производственного участка, где изготавливают изоляцию. - Благодаря этому исключаются потери тепла и на поверхность труб вообще не попадает влага.
В первую очередь, сообщила пресс-секретарь ГКП «КТЭК» Салтанат КАСЕНОВА, менять изоляцию будут на трубах, которые проходят над землей - на самых проблемных участках, там, где изоляцию часто срывают, портят, а также там, где она в городе особенно на виду.
Заливочный комплекс стоимостью 11 млн тенге, сообщили в ГКП, приобрели за счет прибыли. Новая теплоизоляция дороже и ватина, и изовера. Но в компании считают, что затраты окупят за счет долговечности нового материала и снижения теплопотерь.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 1
Всего: 156
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Всё верно, Елена пишет... молодое поколение к труду не приучено... Да и однажды провозглашенная очередная из сотни программа Елбасы про "общество всеобщего труда" ушла в небытие... куда и...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну вот еще.. Впервые в жЫзни обучился искусству делать трубы какие хочешь.. Мой первый тройник.. a.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вот что то намечается d.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну и вдоволь накотавшись по городу Костанаю, возвращаемся к обучению.. d.radikal.ru
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Буду теперь постепенно на траву да,это полезно.. главное ту траву выбрать.