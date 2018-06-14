Евгений ШИБАРШИН: Экономика в долг

15 июня на совместном заседании палат Парламента РК ожидается утверждение отчета правительства и Счетного комитета об итогах исполнения бюджета республики за 2017 год.

Теоретически оценка работы Кабмина – удобный случай для выражения ему недоверия, однако на практике такого не было. В Казахстане смена правительства проходит по другому сценарию. К тому же по итогам прошлого года в экономике республики отмечен рост к 2016-му на 4%, что выше прогнозируемых 3,4%. Значит, и прямого повода для отставки нет.

Тем не менее, некоторые выводы аналитиков Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета встревожили депутатов еще во время предварительного обсуждения в мажилисе и сенате. Речь - о возрастающем уровне государственного и гарантированного государством долга. На 1 января 2018 года он составил 14 трлн тенге, что выше прошлогоднего на 19% (для сравнения - доходов в бюджет в 2017 году поступило 9,8 трлн тенге). Валовый внешний долг при этом достиг уже $167,5 млрд - это 96,2% валютных активов Национального фонда. По оценке председателя Счетного комитета Натальи ГОДУНОВОЙ, приближение данного показателя к предельному значению создает значительные риски финансовой нестабильности страны.

Сенатор Дарига НАЗАРБАЕВА попросила членов правительства прокомментировать «вопиющие нарушения законодательства, касающиеся освоения денег, полученных за счет внешнего займа». Заместитель премьер-министра Ерболат ДОСАЕВ успокоил:

- Относительно долга - он находится на безопасном уровне, и у нас намечается миссия Международного валютного фонда. Долг квазигоссектора по прошлому году составил почти 27%. Суммарно, вместе с долгом правительства, составляет 52,3%. Рекомендованный уровень - не более 60% от ВВП.

К этим доводам можно добавить и пример США, у которых объем государственного долга 107% от ВВП. А у Японии так вообще «зашкаливает» - 250%. И вообще, если вывести мировой рейтинг по этому индикатору, то у Казахстана место - во второй сотне.

То есть, к этому показателю можно относиться по-разному. Заместителя премьер-министра заботит оценка миссии МВФ о соответствии экономических индикаторов нормам международных финансовых институтов, депутаты ищут повод продемонстрировать свою «самость» через критику другой ветви власти, а эксперты анализируют – хватит ли государству средств, чтобы рассчитаться с долгами. Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Вячеслав ДОДОНОВ отмечает - в бюджете 2018 года заложено увеличение расходов на обслуживание государственного долга, что еще больше увеличивает долг. Он прогнозирует: к концу года объем госдолга сравняется с финансовыми запасами Нацфонда. И это в условиях, когда, по информации Счетного комитета, наблюдается устойчивая тенденция уменьшения налоговых поступлений в республиканский бюджет. Они меньше даже кризисного 2015 года, когда мировая цена на нефть опускалась до $37 за баррель.

Долги - растут, доходы - падают. Чтобы переломить эту тенденцию, нужны высокие темпы экономического роста. Для Казахстана это сейчас проблематично.