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Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus

«Как могло так перекосить защиту прав детей, что она стала детей портить?»
12 июня 2018, 15:08 |  Мнения

Было это в те времена, когда подштанники еще не назывались термобельем, а дети умели лазать по деревьям. Тогда в спектр методов взращивания потомков непременно входило трудовое воспитание.

На нетолерантно сегрегированных уроках труда мальчики постигали премудрости работы с деревом, сотворяя из ровных досок кривенькие табуретки. А в это время девочки осваивали строптивые швейные машинки, прокладывая метры разнообразных строчек по дешевому ситчику. Частенько выходили детки на субботники, где мели, копали и всячески надраивали до блеска то, что велено было надраивать.

Так и того мало было, придумали еще для школьников летние трудовые лагеря, где учили их морковку дергать да капусту пропалывать. Освобождались только те, у кого была справка о слабом здоровье или же кого родители смогли «отпросить» для поездки в отпуск. И хоть особого воодушевления у школьников активная трудовая жизнь не вызывала, но и в депрессию детишки не впадали, а даже находили для себя в субботниках и сельхозработах положительные моменты. В общем, никто против трудового воспитания не возражал, а все очень даже понимали его полезность: и воспитатели, и воспитуемые, и общество в целом.

Могло ли тогда кому-нибудь прийти в голову, что спустя каких-то три-четыре десятилетия резко поменяются ориентиры и труд станет считаться уделом аутсайдеров, а девицы начнут бравировать тем, что, выйдя замуж, ничего делать по дому не будут, потому как не умеют и не желают. Откуда взялся этот слой спесивых паразитов? Что отвратительно, их вырастили мы, то самое поколение, которое ходило на субботники и вкалывало на сельхозработах. Мы же очень продвинутые и хотели защитить детей от всякого посягательства на их личное пространство. Как могло так перекосить защиту прав детей, что она стала детей портить? И какой такой перекос в наших мозгах получился?

Показательный случай произошел в одной из школ Костаная. Зимой завалило школьный двор снегом так, что ученикам к входу было сложно пробраться. Дворник просто физически не мог с этим справиться. Тогда директор отправил на уборку снега мальчиков-старшеклассников. Вполне логичный и оправданный выход из ситуации. Школьники размялись и сделали полезное для себя же самих дело. Что можно тут усмотреть дурного или, прости господи, противозаконного? Однако уже через час в кабинете директора появился человек с папочкой и представился сотрудником прокуратуры. Основным вопросом было: на каких основаниях детей заставили работать? Благо ничем серьезным для руководства школы сей визит не закончился, но осадок, как говорится, остался. А сигнал в прокуратуру поступил от жительницы соседнего дома, которая, изнывая от безделья и бездумья, занималась гляделками в окно и, усмотрев такое изуверство, проявила «гражданскую позицию».

«Labor non onus sed beneficium (Труд не бремя, а благо)», - говорили в Древнем Риме. Не стоит в угоду экзальтированным домохозяйкам торопиться выбрасывать на свалку истории древнюю мудрость. Подорвать проверенные основы воспитания легко, выправлять потом очень долго придется.
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§ yudjin
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5351
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё верно, Елена пишет... молодое поколение к труду не приучено... Да и однажды провозглашенная очередная из сотни программа Елбасы про "общество всеобщего труда" ушла в небытие... куда и 99 других программ про светлое будущее.
Цитата:
Зимой завалило школьный двор снегом

вспоминаю аналогичный случай...
после метели завалило горку, которую я обычно во дворе строю, снегом.
вышел чистить, подлить спуск... смотрю пара чужих пацанов лет по 12 на ней пытаются кататься.
Я грю, пока схожу за водой, лопатой снизу почистите снег.
Они вытаращились и молвят: - А почему мы должны это делать?
..ну и послал их куда подальше... в свой двор.
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