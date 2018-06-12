20 тысяч учителей в РК провалили Национальный квалификационный тест
Из 57 тысяч проходивших тестирование учителей пороговый уровень преодолели только 36 тысяч. Средний балл составил 68 из 110, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото twimg.com
20 тысяч учителей Казахстана не преодолели порогового уровня Национального квалификационного тестирования для педагогических работников, сообщается на официальном сайте Национального центра тестирования.
Квалификационный тест проходил с 26 по 28 мая на базе 64 пунктов по всей республике. Из 60,4 тысячи подавших заявления на участие, в тестирование участвовали только 56,9 тысячи учителей.
"По итогам Национального квалификационного тестирования пороговый уровень преодолели 36 272 (63,74%), из них на казахском языке – 23 758, на русском языке – 12 514. Средний балл по республике составил 68,27 из возможных 110 баллов", – говорится в сообщении.
В Центре тестирования уточнили, что лучший результат показали учителя, подавшие заявления на категорию "педагог-эксперт". Из 22 231 учителя тестирование сдали 13 358, из них на казахском языке – 8965, на русском – 4393. Средний балл составил – 63,5.
- На категорию "педагог-модератор" подали заявления 17 775. Пороговый уровень преодолели 11 505, из них на казахском языке – 7905, на русском – 3600. Средний балл составил 68,1;
- на категорию "педагог-исследователь" подали 18 490 претендентов. Пороговый уровень преодолели 10 652, из них на казахском языке – 6457, на русском – 4195. Средний балл – 68,1;
- На категорию "педагог-мастер" подали 1980 человек. Пороговый уровень преодолели 757, из них на казахском языке – 431, на русском – 326. Средний балл составил 43,1.
Национальное квалификационное тестирование – это комплексное тестирование с использованием книжек-вопросников и листов-ответов. Тестовые задания состоят из двух блоков, всего 100 тестовых заданий: первый блок "Содержание учебного предмета" – 70 заданий, второй блок "Педагогика, методика обучения" – 30 заданий.
При успешной сдаче теста зарплата учителя будет увеличена на 20 – 50%.
На 1 января 2017 года средняя зарплата учителя составила 99 тысяч тенге.
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20 тысяч учителей в РК провалили Национальный квалификационный тест
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