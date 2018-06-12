20 тысяч учителей в РК провалили Национальный квалификационный тест

Из 57 тысяч проходивших тестирование учителей пороговый уровень преодолели только 36 тысяч. Средний балл составил 68 из 110, передает Informburo.kz.

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20 тысяч учителей Казахстана не преодолели порогового уровня Национального квалификационного тестирования для педагогических работников, сообщается на официальном сайте Национального центра тестирования.

Квалификационный тест проходил с 26 по 28 мая на базе 64 пунктов по всей республике. Из 60,4 тысячи подавших заявления на участие, в тестирование участвовали только 56,9 тысячи учителей.

"По итогам Национального квалификационного тестирования пороговый уровень преодолели 36 272 (63,74%), из них на казахском языке – 23 758, на русском языке – 12 514. Средний балл по республике составил 68,27 из возможных 110 баллов", – говорится в сообщении.

В Центре тестирования уточнили, что лучший результат показали учителя, подавшие заявления на категорию "педагог-эксперт". Из 22 231 учителя тестирование сдали 13 358, из них на казахском языке – 8965, на русском – 4393. Средний балл составил – 63,5.

На категорию "педагог-модератор" подали заявления 17 775. Пороговый уровень преодолели 11 505, из них на казахском языке – 7905, на русском – 3600. Средний балл составил 68,1;

на категорию "педагог-исследователь" подали 18 490 претендентов. Пороговый уровень преодолели 10 652, из них на казахском языке – 6457, на русском – 4195. Средний балл – 68,1;

На категорию "педагог-мастер" подали 1980 человек. Пороговый уровень преодолели 757, из них на казахском языке – 431, на русском – 326. Средний балл составил 43,1.

Национальное квалификационное тестирование – это комплексное тестирование с использованием книжек-вопросников и листов-ответов. Тестовые задания состоят из двух блоков, всего 100 тестовых заданий: первый блок "Содержание учебного предмета" – 70 заданий, второй блок "Педагогика, методика обучения" – 30 заданий.

При успешной сдаче теста зарплата учителя будет увеличена на 20 – 50%.

На 1 января 2017 года средняя зарплата учителя составила 99 тысяч тенге.