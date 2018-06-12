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Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на вопрос из Казахстана

12 июня 2018, 09:36 |  Общество

Знатоки популярной программы "Что? Где? Когда?" на Первом канале не смогли правильно ответить на вопрос, который задала телезрительница Ирина НЕПРОКИНА из Усть-Каменогорска, передает Tengrinews.kz.

Кадр Первого канала

Вопрос, поставивший в тупик команду Игоря Алексеева (все ее игроки представляют МИД России), прозвучал во время третьей игры летней серии, вышедшей в эфир 10 июня.

"Почему на продовольственном складе экспедиции Амундсена на Южном полюсе все ящики были расположены надписями в сторону севера?" - спросила казахстанская телезрительница.

"На полюсе, очевидно, есть некоторая проблема с компасами. Поэтому мы полагаем, что ящики специально ставили надписями в направлении на север, чтобы проще было ориентироваться: увидел ящик и понял направление", - выдвинул версию знаток Сергей КОВАЛЕВСКИЙ.

Однако правильный ответ звучал иначе: "На Южном полюсе полгода полярная ночь, а со стороны севера бывают самые яркие полярные сияния. Поэтому ящики располагали к северу, рассчитывая на дополнительное природное освещение".

Таким образом, Ирина Непрокина получит 70 тысяч рублей призовых.

Ранее, 20 мая, в первой игре летней серии прозвучал вопрос от костанайца Сергея СМОЛЕНЮКА. Знатокам предложили выяснить, что находится в черном ящике.

"В черном ящике находится предмет, который попал под запрет в доме Диснея после того, как к Уолту пришла слава. Что в черном ящике?" - озвучил ведущий вопрос Сергея.

В течение первой первой минуты обсуждения знатоки не смогли найти ответ на вопрос и взяли "минуту в кредит". После повтора вопроса ведущим, сразу после начала минуты обсуждений, знаток Лев Кертман сразу выдвинул версию - "мышеловка".

Эта версия и оказалась правильным ответом: "Уолт Дисней прославился благодаря Микки Маусу. Мышь сделала его знаменитым и он принципиально перестал пользоваться мышеловкой."

Несмотря на правильный ответ знатоков, Сергей получит компенсацию 100 тысяч рублей от банка, потому что знатоки взяли "минуту в кредит".
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Комментарии к новости
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§ Seviriya
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такие знатоки как и комментаторы здесь , одно и тоже каждый день через сутки и без перемены блюд. самим не надоело? :lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10714
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю я этого - где-то за границей кто-нибудь из Казахстана (или уроженец Казахстана) немного голос подаст - сразу новостные ленты об этом пишут. Или это тоже в рамках Рухани Жангыру?
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§ лимон
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
где-то за границей кто-нибудь из Казахстана (или уроженец Казахстана) немного голос подаст - сразу новостные ленты об этом пишут.


пропаганда достижений :-)
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§ Seviriya
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
немного голос подаст

зависть смертный грех, не в курсе? :lol:
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