Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на вопрос из Казахстана

Знатоки популярной программы "Что? Где? Когда?" на Первом канале не смогли правильно ответить на вопрос, который задала телезрительница Ирина НЕПРОКИНА из Усть-Каменогорска, передает Tengrinews.kz.

Кадр Первого канала

Вопрос, поставивший в тупик команду Игоря Алексеева (все ее игроки представляют МИД России), прозвучал во время третьей игры летней серии, вышедшей в эфир 10 июня.

"Почему на продовольственном складе экспедиции Амундсена на Южном полюсе все ящики были расположены надписями в сторону севера?" - спросила казахстанская телезрительница.

"На полюсе, очевидно, есть некоторая проблема с компасами. Поэтому мы полагаем, что ящики специально ставили надписями в направлении на север, чтобы проще было ориентироваться: увидел ящик и понял направление", - выдвинул версию знаток Сергей КОВАЛЕВСКИЙ.

Однако правильный ответ звучал иначе: "На Южном полюсе полгода полярная ночь, а со стороны севера бывают самые яркие полярные сияния. Поэтому ящики располагали к северу, рассчитывая на дополнительное природное освещение".

Таким образом, Ирина Непрокина получит 70 тысяч рублей призовых.

Ранее, 20 мая, в первой игре летней серии прозвучал вопрос от костанайца Сергея СМОЛЕНЮКА. Знатокам предложили выяснить, что находится в черном ящике.

"В черном ящике находится предмет, который попал под запрет в доме Диснея после того, как к Уолту пришла слава. Что в черном ящике?" - озвучил ведущий вопрос Сергея.

В течение первой первой минуты обсуждения знатоки не смогли найти ответ на вопрос и взяли "минуту в кредит". После повтора вопроса ведущим, сразу после начала минуты обсуждений, знаток Лев Кертман сразу выдвинул версию - "мышеловка".

Эта версия и оказалась правильным ответом: "Уолт Дисней прославился благодаря Микки Маусу. Мышь сделала его знаменитым и он принципиально перестал пользоваться мышеловкой."

Несмотря на правильный ответ знатоков, Сергей получит компенсацию 100 тысяч рублей от банка, потому что знатоки взяли "минуту в кредит".