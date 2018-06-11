SMART-центр планируют построить в Костанае

Об этом сегодня, 11 июня, на селекторном совещании с акимами городов и районов сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Предметом обсуждения стали инициативные проекты, заявленные на недавнем заседании Центрального совета партии «Нур Отан», а также реализация программы «Рухани жангыру» и пяти социальных инициатив президента РК.

Фото из архива "НГ"

Как сообщил заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ, в рамках «Рухани жангыру» в организациях образования региона с начала года за счет меценатов установлен 21 кабинет IT-технологий на сумму 172 млн тенге. 16 из них – в сельской местности. В 2018 году число таких кабинетов планируется довести до 42-х.

Глава региона поставил задачу в течение ближайших двух лет открывать еще по 20 кабинетов в год.

- Акимам городов и районов нужно переориентироваться с укладки брусчатки (хотя и этим тоже нужно заниматься), на цифровизацию. Это сейчас главное, - заявил Мухамбетов. – Поэтому открытие IT-классов, кабинетов робототехники – сегодня очень важно. Деньги для этого жалеть не нужно, хотя их и не хватает.

Аким области рассказал, что недавно вместе с акимом Костаная подобрали площадку для строительства SMART-центра, где на площади 10 000 кв. м разместятся 30 видов оборудования.

- Средства для проектирования в городе уже заложены, - отметил глава региона. – В 2020 году планируется Форум приграничных областей, возможно, он будет в Костанае, и тогда мы его проведем уже в этом SMART-центре.

В целом в рамках программы «Рухани жангыру», по информации Жундубаева, в 2017 году реализованы 24 подпроекта на сумму 2,7 млрд тенге. В том числе из местного бюджета израсходовано 29 млн, остальные – за счет меценатов. В 2018 году на реализацию программы в Костанайской области направлен 131 проект и подпроект, на которые будет израсходовано 4,6 млрд тенге, из них 4,3 млрд – деньги меценатов.

Заместитель акима обратил внимание на необходимость усиления работы по разъяснению смысла основных направлений программы «Рухани жангыру».

- Нередко акиматы городов и районов под реализацией программы понимают привлечение меценатов к работе по ремонту и благоустройству объектов, - заметил Жундубаев. – Однако программа модернизации (общественного сознания – «НГ») имеет более глубокое значение, охватывает социально важные сферы жизни человека, начиная со школьного возраста.

Аким области добавил, что в 2018 году количество мероприятий по этой программе выросло более чем в два раза, но предостерег руководителей городов и районов от увлечения дорогостоящими проектами.

- Самое главное – не должно быть гонки за цифрами: кто больший проект нарисует, - сказал Архимед Мухамбетов. – Пусть небольшие, но очень полезные, своевременные, нужные – такие проекты должны быть.

Для своевременного исполнения запланированных проектов глава региона поручил своим заместителям, руководителям управлений, акимам городов и районов составить детальные дорожные карты.

- Я буду лично контролировать их выполнение, - пообещал Мухамбетов.