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В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью соли лучше обеззараживания хлором

Ольга ЛИХОГРАЙ

11 июня 2018, 14:20 |  ЖКХ

С ноября 2018 года очищать сырую воду в ГКП «Костанай-Су» будут с помощью гипохлорида натрия. Проще говоря - поваренной соли класса «Экстра», которую планируют доставлять в Костанай из Беларуси.

Строительство станции дезинфекции сырой воды сейчас идет на территории горводоканала, на месте существующего резервуара.

- Строительство станции идет на деньги, которые одолжил ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), - рассказал «НГ» главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталий ПАНАЕТОВ. - Стоимость - 630 млн тенге. Рассчитываться за эти деньги будут потребители. Деньги уже включены в тариф, поэтому повышения не будет.

Виталий Панаетов (справа)

Как пояснил начальник строительства станции дезинфекции Александр БЕЛОУСОВ, качество обеззараживания с помощью соли ничем не будет отличаться от обеззараживания жидким и газообразном хлором, да и качество воды существенно не изменится. Но разница между двумя способами всё-таки есть.

- Разница - в автоматизации процесса очистки солью, которой нет при очистке хлором, - пояснил Белоусов. - И в безопасности. Контейнеры с хлором, которые сейчас находятся на территории предприятия, не должны там находиться. Требования к безопасности с советских времен ужесточились. Но выносить их за город выйдет еще дороже, чем применить поваренную соль.

На выходе концентрация гипохлорида натрия останется, как и при применении хлора - 0,3-0,5 мг/литр, но запах хлора жители чувствовать не будут. Соленой вода тоже не станет.

Строительство станции дезинфекции планируют окончить к началу ноября, а к концу ноября - запустить процесс обеззараживания с помощью соли.
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Комментарии к новости
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§ vetandr
Re: В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью...
vetandr


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 11.06.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Побойтесь бога, Оля, какая поваренная соль?
Гипохлори́т на́трия (натрий хлорноватистокислый) — NaOCl[К 4], неорганическое соединение, натриевая соль хлорноватистой кислоты. Тривиальное (историческое) название водного раствора соли — «лабарракова вода» или «жавелевая вода»[К 1]. (это из википедии).
Плоховато растворяется в воде.

Поваренная соль - натрий хлористый, NaCl. Прекрасно растворяется в воде, и пить вы её потом не сможете, даже если взять соль экстракласса, как в статье )))).
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§ 112
Re: В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12791
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно, только нужно соды добавлять..
К тому же она лечит начальные формы рака..
Ну и как вариант, рыбу соленую к пиву можно не брать.
Просто запил водой..
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