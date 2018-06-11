В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью соли лучше обеззараживания хлором

С ноября 2018 года очищать сырую воду в ГКП «Костанай-Су» будут с помощью гипохлорида натрия. Проще говоря - поваренной соли класса «Экстра», которую планируют доставлять в Костанай из Беларуси.

Строительство станции дезинфекции сырой воды сейчас идет на территории горводоканала, на месте существующего резервуара.

- Строительство станции идет на деньги, которые одолжил ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), - рассказал «НГ» главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталий ПАНАЕТОВ. - Стоимость - 630 млн тенге. Рассчитываться за эти деньги будут потребители. Деньги уже включены в тариф, поэтому повышения не будет.

Виталий Панаетов (справа)

Как пояснил начальник строительства станции дезинфекции Александр БЕЛОУСОВ, качество обеззараживания с помощью соли ничем не будет отличаться от обеззараживания жидким и газообразном хлором, да и качество воды существенно не изменится. Но разница между двумя способами всё-таки есть.

- Разница - в автоматизации процесса очистки солью, которой нет при очистке хлором, - пояснил Белоусов. - И в безопасности. Контейнеры с хлором, которые сейчас находятся на территории предприятия, не должны там находиться. Требования к безопасности с советских времен ужесточились. Но выносить их за город выйдет еще дороже, чем применить поваренную соль.

На выходе концентрация гипохлорида натрия останется, как и при применении хлора - 0,3-0,5 мг/литр, но запах хлора жители чувствовать не будут. Соленой вода тоже не станет.

Строительство станции дезинфекции планируют окончить к началу ноября, а к концу ноября - запустить процесс обеззараживания с помощью соли.