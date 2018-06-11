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Сбежавшего заключенного задержали в Костанайской области
11 июня 2018, 13:02 | Криминал
25-летнего осужденного задержали 10 июня, около 20.00, сотрудники ДУИС по Костанайской области в п. Сарыколь в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Иллюстративное фото imenno.ru
Известно, что ранее мужчина совершил уклонение с выездного рабочего места, воспользовавшись правом свободного передвижения.
Проводится досудебное расследование по ст. 427 УК РК (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы). Статья предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы.
Сейчас мужчина отбывает дальнейшее наказание в УК-161/11 в Костанае.
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