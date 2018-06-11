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С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу

11 июня 2018, 11:10 |  Государство

Специалисты Министерства образования и науки объяснили, в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в школу и каково обучаться вместе детям шести и семи лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Обучение особенно эффективно до семи лет, а в первые три года жизни, в период активного роста, можно добиться самых лучших результатов. Мозг ребенка запрограммирован на обучение: до шести лет обучение дается ему легко, приносит удовольствие, не требует дополнительной мотивации. Научно доказано, что в этом возрасте ребенок способен запомнить столько материала, сколько не запомнит потом никогда в жизни. У пятилетнего ребенка вполне может сформироваться внимание, мышление, память и восприятие информации для обучения в школе с шести лет", - говорят специалисты.

В то же время, по их словам, обучение в нулевом классе не является обязательным для ребенка.

По данным МОН, учебная программа обновленного содержания образования включает в себя три периода обучения грамоте: добукварный, букварный и послебукварный. В сравнении с учебной программой 2013 года добукварный период увеличен, то есть программа не рассчитана на детей, уже умеющих читать. Этому их обучают в школе.

В министерстве ответили, что выбор возраста поступления ребенка в школу все равно остается за родителями. Они решают, готов их ребенок к первому классу или нет.

"В настоящее время дети шести лет уже обучаются в школе. По статистическим данным, они составляют 50,9 процента от общего числа обучающихся - и это делается по желанию родителей. Так что новые правила приема детей только узаконивают уже существующую практику, когда дети шести и семи лет обучаются в одном классе. В предстоящем учебном году в школу придут дети, которым шесть лет исполнится до конца текущего года. Решение о поступлении ребенка в школу также принимают родители", - сообщили в министерстве.

Также в ведомстве пояснили, что школу родители вправе выбрать самостоятельно, отказать им могут только если учебное заведение уже заполнено.

"Справка с места жительства при приеме на обучение исключена. Пунктом 8 постановления правительства РК № 254 от 10 мая 2018 года предусмотрено право выбора родителями любой организации образования для обучения, в первую очередь, принимаются проживающие на территории обслуживания организации образования, остальные - при наличии свободных мест", - говорится в ответе на официальный запрос.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4158
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.06.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Справка с места жительства при приеме на обучение исключена.

и тут же
Цитата:
в первую очередь, принимаются проживающие на территории обслуживания организации образования, остальные - при наличии свободных мест"

Этот как понять? Откуда школа будет знать относится ли ребенок к обслуживаемой территории или нет?

Или игра "верю-не верю":
- вы к нам относитесь?
- да мы к вам относимся.

Хотя это еще одна лазейка для пополнения кармана: кому-то будет место, кому -то нет.
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§ 112
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12791
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто захочет, в любом возрасте выучится..
До 30ти лет разумеется..
Михайло Ломоносов тому пример..
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* Затоболец
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.06.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не мало учится затобольских в городских школах, а родителям говорить живет возле школы, не нужно же предоставлять адресную справку.
Также в Поликлиниках, можно хоть в Астане прикрепиться, и ездить туда на лечение, не нужна же адресная справка
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