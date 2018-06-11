Дождавшиеся ремонта жители ул. Транспортной в Костанае опасаются подтопления их домов

Около недели назад на ул. Транспортной в Корейском поселке Костаная начали укладывать асфальт. Местные жители давно об этом просили, потому что весной, осенью и летом во время дождей к ним не могли проехать такси и машины скорой помощи - застревали в грязи.

Люди дождались ремонта дороги, но теперь опасаются, что их домам грозит подтопление: дорожную подушку подняли примерно на 30 см, к этому добавится 7-сантиметровый слой асфальта. Частные дома останутся в низине, вся дождевая и талая вода будет стекать в сторону дворов.

- Они подняли дорогу на 25 см выше, еще асфальт потом укатают, - рассказал "НГ" житель дома № 23 по ул. Транспортной Анатолий СУЛОНИН. - Надо что-то делать, пока это еще можно предотвратить.

В пятницу, 8 июня, корреспонденты «НГ» выехали на место. На ул. Транспортной работает техника, ведутся подготовительные работы для укладки асфальта.

Анатолий Сулонин показал яму около своего дома, которая образовалась после недавних дождей. Его придомовая территория уже сейчас находится ниже уровня дороги.

- Теперь к нам-то скорая приедет, но я со двора не выйду, либо меня не вынесут, - иронизирует он. - Здесь не у всех так, у кого-то дома выше стоят. Ну а вообще асфальт делать надо, я здесь с 1971 года живу, у нас даже света здесь нет, дороги нормальной не было никогда.

Подтоплений опасаются и другие жители этой улицы. Валерий ИВАНОВ говорит, что воде просто некуда будет деваться.

- С одной стороны, у нас наконец-то не будет грязи, но с другой мы здесь все поплывем, - считает он. - У нас здесь есть колодец, он тоже низко расположен, вся вода будет уходить туда, а потом затопит и меня, и всех соседей.

Работы на этом участке ведет подрядная организация ТОО «Арвис». Его директор Рубик АВЕРТИСЯН заверил «НГ», что данная проблема за выходные решилась.

- Там стоял вопрос о подтоплении только одного дома - № 23, - прокомментировал он «НГ». - Мы в курсе ситуации, владелец дома сам подошел к нашим сотрудникам и сообщил о проблеме. Вчера рабочие перед этим домом сняли 30 см, занизим уровень. Дополнительно за свой счет поставим трубу, чтобы обеспечить отвод воды. На месте этот вопрос обсуждали наши мастера и представители отдела ЖКХ Костаная - это заказчик, без него мы ничего менять в плане не можем.

По словам Авертисяна, асфальт на ул. Транспортной появится примерно через неделю.