Назарбаев предложил расплачиваться нацвалютой в странах ШОС
Tengrinews.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил использовать национальную валюту в странах Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана на заседании Совета глав государств - участников ШОС в Циндао отметил необходимость задействовать в полную силу потенциал делового совета и межбанковского объединения ШОС.
"В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты", - продолжил Назарбаев.
Позже, во время пресс-конференции, он пояснил, что данный вопрос обсуждается давно.
"Торговля между Россией и Китаем в прошлом году достигла 80 миллиардов долларов. Для уверенности именно нашей торговли. Это вопрос не только наш. Весь регион ведет эту работу. Они у нас за тенге покупают, мы у них за юани, надо создать базу этих средств. Банки должны иметь такие деньги, депозиты какие-то надо иметь. Перспективы очень хорошие, я поддерживаю такую линию. Это будет полезно. Есть мнение между Казахстаном и Россией на рубль - тенге переходить, не стопроцентно. Конечно, если будет западный импорт, то доллары понадобятся", - сказал Президент.
По его словам, данная инициатива реализуется не так быстро, но механизм "нужно попробовать".
"Мы поручение дали, никто из членов ШОС не возражает, теперь финансисты должны поработать и внести предложения", - добавил Назарбаев.
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