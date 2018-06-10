Рассылку о бесплатных iPhone X от "Технодома" назвали ложной

Рассылку о бесплатных iPhone X от "Технодома" назвали ложной, передает Tengrinews.kz.

Казахстанцы начали получать очередную рассылку в Whatsapp о бесплатных подарках.

Так, в тексте рассылки говорится о том, что компания "Технодом" дарит всем iPhone X в честь 20-летия Астаны.

В пресс-службе компании опровергли эту информацию, назвав ее ложной.

"Аналогично прошлой рассылке это факт мошенничества. Мы опубликовали у себя на официальных страницах в соцсетях об этом. Огромная просьба - ссылаться и верить тому, что публикуется исключительно на сайте или официальных группах в социальных сетях компании", - сообщил PR-специалист "Технодома".

В пресс-службе компании добавили, что специалисты работают над выяснением рассылки.

Напомним, в середине апреля компания уже опровергала рассылку о бесплатных ваучерах.