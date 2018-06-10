"Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети

Западные СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами-участниками, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото Twitter.com/@RegSprecher

Речь идет о фото, на котором федеральный канцлер ФРГ строго смотрит на сидящего у стола президента США. Рядом с Меркель стоят европейские лидеры, рядом с Трампом - его советник Джон Болтон. Между ними, скрестив руки, стоит японский премьер Синдзо Абэ.

Снимок сделан официальным фотографом правительства ФРГ и опубликован в Instagram Меркель с подписью: "спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями".

"Если бы фото стоило тысячи слов, Ангеле Меркель бы было что сказать", - пишет USA Today по поводу этого снимка. С точки зрения журналиста Time, это фото хорошо иллюстрирует отношение Трампа к саммиту G7. Американский президент встречается взглядом с американскими союзниками, которые на второй день саммита недовольны его присутствием и его действиями.

"Легко представить президента на этом снимке слабым и занявшим оборонительную позицию. Его руки скрещены, он сидит, когда все остальные стоят", - отмечают в Time.

Представители администрации президента по другому смотрят на это фото. Джон Болтон опубликовал это фото на своей странице в Twitter, добавив комментарий:

"Еще один саммит G7, на котором другие страны ждут, что Америка станет их банком. Президент четко выразил свою позицию сегодня. С него хватит".

"Президент выглядит как нетерпеливый ребенок, которого ругает учитель, уставший от его выходок. А вы просто выглядите смущенным", - написал в комментариях к посту Болтона пользователь Wil This Never End.

Многие в Twitter репостили этот снимок со своими комментариями по поводу его героев.

"Вместо тысячи слов", - пишет Ребекка Джеффери-Джонс.

"Более неудачных выходных, чем у Меркель сейчас, не проводит никто", - пишет Эми Вандерпул.

"Мы все - Ангела Меркель", - пишет Denizcan Grimes.

"За несколько мгновений до того, как Меркель тихонько проинформировала Трампа о том, что немецкие коммандос освободили Меланию из Белого дома", - шутит журналист Майкл Вайсс.

Не обошлось и без мемов.

Twitter.com/TXSnark7

Twitter.com/@Maltaplication

Саммит G7 завершился в Квебеке, однако Дональд Трамп отозвал свою подпись под итоговым коммюнике, выразив недовольство высказываниями канадского премьера Джастина Трюдо по поводу американских торговых пошлин.