Западные СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами-участниками, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Фото Twitter.com/@RegSprecher
Речь идет о фото, на котором федеральный канцлер ФРГ строго смотрит на сидящего у стола президента США. Рядом с Меркель стоят европейские лидеры, рядом с Трампом - его советник Джон Болтон. Между ними, скрестив руки, стоит японский премьер Синдзо Абэ.
Снимок сделан официальным фотографом правительства ФРГ и опубликован в Instagram Меркель с подписью: "спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями".
"Если бы фото стоило тысячи слов, Ангеле Меркель бы было что сказать", - пишет USA Today по поводу этого снимка. С точки зрения журналиста Time, это фото хорошо иллюстрирует отношение Трампа к саммиту G7. Американский президент встречается взглядом с американскими союзниками, которые на второй день саммита недовольны его присутствием и его действиями.
"Легко представить президента на этом снимке слабым и занявшим оборонительную позицию. Его руки скрещены, он сидит, когда все остальные стоят", - отмечают в Time.
Представители администрации президента по другому смотрят на это фото. Джон Болтон опубликовал это фото на своей странице в Twitter, добавив комментарий:
"Еще один саммит G7, на котором другие страны ждут, что Америка станет их банком. Президент четко выразил свою позицию сегодня. С него хватит".
"Президент выглядит как нетерпеливый ребенок, которого ругает учитель, уставший от его выходок. А вы просто выглядите смущенным", - написал в комментариях к посту Болтона пользователь Wil This Never End.
Многие в Twitter репостили этот снимок со своими комментариями по поводу его героев.
"Вместо тысячи слов", - пишет Ребекка Джеффери-Джонс.
"Более неудачных выходных, чем у Меркель сейчас, не проводит никто", - пишет Эми Вандерпул.
"Мы все - Ангела Меркель", - пишет Denizcan Grimes.
"За несколько мгновений до того, как Меркель тихонько проинформировала Трампа о том, что немецкие коммандос освободили Меланию из Белого дома", - шутит журналист Майкл Вайсс.
Не обошлось и без мемов.
Twitter.com/TXSnark7
Twitter.com/@Maltaplication
Саммит G7 завершился в Квебеке, однако Дональд Трамп отозвал свою подпись под итоговым коммюнике, выразив недовольство высказываниями канадского премьера Джастина Трюдо по поводу американских торговых пошлин.
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Остальные расползаются по форумам и доказывают свои знания исходя из прочтения Википедии и Ютьюба.. Верно подмечено, некоторые из форумных провокаторов не хотят копнуть глубже,чем Википедия.
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b.radikal.ru
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: сам похоже заболел. Не,Алекс,не заболел - отдыхаю. a.radikal.ru Ходили ночью тырить Черешню, к Бауру... :lol: :oops:
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вы мелко мыслите , те кто получал или кому я давал взятки пошли выше , сидят на судах , в акиматах , в прокуратуре , так что вы меня поймете
Моя Деревенька и её окрестности.
и да, работа по черному, кусты там кому стригешь или что. ты это ,молчать иногда полезно. чем отвечать. да и похоже за пультом не САМ.. сам похоже заболел. заместитель пишет.