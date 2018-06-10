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10.06.18 20:13
Обликоморале
"Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети
b.radikal.ru
10.06.18 19:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: сам похоже заболел. Не,Алекс,не заболел - отдыхаю. a.radikal.ru Ходили ночью тырить Черешню, к Бауру... :lol: :oops:
10.06.18 19:57
сайлау курманов
"Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о 240 тысячах тенге от Шпекбаева
вы мелко мыслите , те кто получал или кому я давал взятки пошли выше , сидят на судах , в акиматах , в прокуратуре , так что вы меня поймете
10.06.18 19:19
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
и да, работа по черному, кусты там кому стригешь или что. ты это ,молчать иногда полезно. чем отвечать. да и похоже за пультом не САМ.. сам похоже заболел. заместитель пишет.
10.06.18 19:00
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"Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети

Tengrinews.kz

10 июня 2018, 15:28 |  Общество

Западные СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами-участниками, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото Twitter.com/@RegSprecher
 
Речь идет о фото, на котором федеральный канцлер ФРГ строго смотрит на сидящего у стола президента США. Рядом с Меркель стоят европейские лидеры, рядом с Трампом - его советник Джон Болтон. Между ними, скрестив руки, стоит японский премьер Синдзо Абэ.

Снимок сделан официальным фотографом правительства ФРГ и опубликован в Instagram Меркель с подписью: "спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями".

"Если бы фото стоило тысячи слов, Ангеле Меркель бы было что сказать", - пишет USA Today по поводу этого снимка. С точки зрения журналиста Time, это фото хорошо иллюстрирует отношение Трампа к саммиту G7. Американский президент встречается взглядом с американскими союзниками, которые на второй день саммита недовольны его присутствием и его действиями.

"Легко представить президента на этом снимке слабым и занявшим оборонительную позицию. Его руки скрещены, он сидит, когда все остальные стоят", - отмечают в Time.

Представители администрации президента по другому смотрят на это фото. Джон Болтон опубликовал это фото на своей странице в Twitter, добавив комментарий:

"Еще один саммит G7, на котором другие страны ждут, что Америка станет их банком. Президент четко выразил свою позицию сегодня. С него хватит".

"Президент выглядит как нетерпеливый ребенок, которого ругает учитель, уставший от его выходок. А вы просто выглядите смущенным", - написал в комментариях к посту Болтона пользователь Wil This Never End.

Многие в Twitter репостили этот снимок со своими комментариями по поводу его героев.

"Вместо тысячи слов", - пишет Ребекка Джеффери-Джонс.

"Более неудачных выходных, чем у Меркель сейчас, не проводит никто", - пишет Эми Вандерпул.

"Мы все - Ангела Меркель", - пишет Denizcan Grimes.

"За несколько мгновений до того, как Меркель тихонько проинформировала Трампа о том, что немецкие коммандос освободили Меланию из Белого дома", - шутит журналист Майкл Вайсс.

Не обошлось и без мемов.

Twitter.com/TXSnark7

Twitter.com/@Maltaplication

Саммит G7 завершился в Квебеке, однако Дональд Трамп отозвал свою подпись под итоговым коммюнике, выразив недовольство высказываниями канадского премьера Джастина Трюдо по поводу американских торговых пошлин.
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже вместо тысячи слов-ответка.
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§ Обликоморале
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россияне шутят про это фото.
" Крым чей?"
Трамп же выдал уже по нему фразу.
Типо нашей.
" Поздно, поезд ушел" и обвинил во всем Обаму.
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* 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило хорошая постанова..
Потому как Меркель перед этим как то немного опозорилась, приехав к Трампу в Америку, который провел с ней пару минут и отправил к себе в Германию с треском..
Тогда как Макрона принимал трое суток..
Вместе ходили по баням и бруклинским саунам..
Теперь чтоб немцам не обидно было..
А как Трамп на нее снизу смотрит надменно..
Это же просто очередное издевательство..
Не позавидуешь немцам..
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§ Menden1968
Menden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик почему ты нам незавидуешь у нас разве хуже экономика, дороги или прочее чем в Казахстане....разве мы стали хуже жить.Да признать надо как в Германии и на мировой арене рейтинг канцлярин упал и это падение она сотварила своими руками.А так все как и прежде все колосится и дымится...
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§ alex_60
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
который провел с ней пару минут и отправил к себе в Германию с треском..
Тогда как Макрона принимал трое суток..
Вместе ходили по баням и бруклинским саунам..


ты на что намекаешь?
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§ alex_60
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут дело такое. Меркель возомнила себя , или так и есть,
решальщиком по Европе. и тут такой пинок.
обидно блин. а против этого дурака, в политике, в политике , не в бизнесе,
для которого слово политика- неизвестное слово,
как из языка карихона.
а по факту- наши победили.
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§ Обликоморале
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

На толерантность он намекает.)))
И кстати, теперь понятно, почему Трамп психанул и покинул же7 раньше.
Трюдо отбил у него Макрона.
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* 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты на что намекаешь?

А что тут намекать?
На то что Германия и Франция целовали, целуют и обязаны целовать ноги Америке, чтобы быть богатыми и успешными..
Если надо, одну он изгонит, другого обяжет по кабакам с ним ходить и никто из них ему не откажет, безусловно Великому прагматику и политику..
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* 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Да признать надо как в Германии и на мировой арене рейтинг канцлярин упал и э

Нет, он не упал в глазах граждан Германии..
В этой стране, где нет ни газа ни нефти и вообще ничего, откуда то Меркель набирает прибыли в десятки миллиардов евро и все ради своих граждан..
Придет другой, даст ногой Трампу или Обаме под зад, типа гордый, у Германии этих денег не будет, да даже откажи США Даймлеру или Сименсу, вмиг начнутся там и забастовки и митинги и мусор как в Греции,
Германия без боя падет и придет на коленях к нам..
Это обязан понимать каждый немец, который обратно к нам в СССР не хочет..
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* 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Марик почему ты нам незавидуешь у нас разве хуже экономика, дороги или прочее чем в Казахстане....разве мы стали хуже

Мы живем не хуже конечно..
Только секунду назад вылезев и большого Г..
Но вот помыться бы не мешало..
Пока мы будем крутить США фигу, у нас к сожалению такой возможности помыться и потом обтереться не будет..
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§ alex_60
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ищет новых партнеров. мелания пропала.
все надежды на кима.
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§ alex_60
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тоже вместо тысячи слов-ответка.


да , мы в тройке. буду спать сегодня спокойно.
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* 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Дональд, если будешь издеваться над Германией, мы пойдем и преклонимся перед Великим Китаем..
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* 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Согласен Владимир?
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* 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Нихт Проблэм.
Мы не будем перед ним жевать сопли годами..
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