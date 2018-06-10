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Обликоморале
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b.radikal.ru
10.06.18 19:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: сам похоже заболел. Не,Алекс,не заболел - отдыхаю. a.radikal.ru Ходили ночью тырить Черешню, к Бауру... :lol: :oops:
10.06.18 19:57
сайлау курманов
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вы мелко мыслите , те кто получал или кому я давал взятки пошли выше , сидят на судах , в акиматах , в прокуратуре , так что вы меня поймете
10.06.18 19:19
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
и да, работа по черному, кусты там кому стригешь или что. ты это ,молчать иногда полезно. чем отвечать. да и похоже за пультом не САМ.. сам похоже заболел. заместитель пишет.
10.06.18 19:00
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Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти - ученые

Tengrinews.kz

10 июня 2018, 13:28 |  Общество

Ученые Копенгагенского университета (Дания) выяснили, что чувство одиночества увеличивает риск осложнения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти у мужчин и женщин. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на в пресс-релиз на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 13 436 пациентов с ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью или болезнью сердечного клапана.

Добровольцы заполняли анкеты, в которых указывали состояние своего физического и психологического здоровья, образ жизни, включая склонность к вредным привычкам, а также проживание с другими людьми.

В предыдущих исследованиях было показано, что одиночество связано с ишемической болезнью сердца и инсультом. Однако результаты новой работы продемонстрировали, что одиночество и социальная изоляция пациентов способствовали осложнениям вне зависимости от типа сердечно-сосудистых заболеваний, которыми они страдали.

Эта зависимость сохраняется при учете дополнительных факторов, включая курение, употребление алкоголя, вес, возраст и уровень образования. При этом риск преждевременной смерти у мужчин и женщин увеличивался примерно в два раза. Кроме того, чувство одиночества способствовало депрессии, тревоге и ухудшению качества жизни.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.06.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаю много одиноких старушек , из-за своей жадности или алчности боятся переписать свое жилье и депозит на детей - внуков , а так думаю в доме престарелых им было бы комфортно
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§ Алиса
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.06.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
из-за своей жадности или алчности боятся переписать свое жилье и депозит на детей - внуков

а может у них страх или какие-либо причины, что после этой переписки детки/внуки помогут им на тот свет быстрее уйти? :oops:
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* 112
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот потому то мы и на форуме НГ, умрем так сказать не отходя от кассы, не в одиночестве..
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