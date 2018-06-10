Василий Левит проиграл российскому боксеру в полуфинале Кубка Президента РК

Казахстанский боксер Василий Левит не смог выйти в финал Кубка Президента РК, который проходит в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.





В полуфинале турнира в весовой категории до 91 килограмма Левит встречался с трехкратным чемпионом России, 26-летним махачкалинским боксером Садамом Магомедовым. Поединок завершился победой россиянина решением судей - 3-2.



Отметим, что в двух предыдущих боях Левит одержал две досрочные победы. На старте турнира казахстанец нокаутировал во втором раунде Санжета Санжета из Индии, а в 1/4 финала - китайца Ванг Жибао в первом раунде.