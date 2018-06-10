Костанайская Шарапова проиграла Уильямс из Тараза - итоги рейтингового турнира на призы "НГ"

14-й традиционный турнир на призы "Нашей Газеты" среди спортсменов от 14 лет и моложе проходил в Теннисном центре 4-8 июня. В этом году в нем приняли участие только девушки.

- Участие приняли 27 теннисисток из Астаны, Талдыкоргана, Актобе, Петропавловска, Костаная, Караганды, Шымкента и Тараза, - рассказала "НГ" в последний день турнира главный судья соревнований Виктория ГЕРГАРДТ. - Турнир является рейтинговым, ему присуждена 2-я категория. В финале в личном первенстве у нас играет только одна девочка, представляющая Костанай, – это Милана Кулаева. Она же будет играть и в парном зачёте за 3 место. Также у нас есть спортсменка, которая живёт в Костанае, но тренируется в Америке, в Майами, Карина Лобанова. Ей всего 10 лет, но она будет играть уже за 11 место, для её возраста это очень хорошо.

Чтобы турнир считался рейтинговым и молодым спортсменам выигранные очки шли в зачёт, которые подсчитываются в конце года, организатор на протяжении многих лет выполняет определённые обязательства.

Наградой для призеров стали сертификаты на покупку в теннисном интернет-магазине: за 1 место - на 20 000 тенге, за 2 место - на 15 000 тенге, за 3 место - на 10 000 тенге.

Нешуточная борьба получилась в финале между призёром республиканского турнира Миланой КУЛАЕВОЙ и мощной, опытной спортсменкой из Тараза Сабиной БАЙГАЛИ. Игру первой можно было сравнить с тактикой Марии Шараповой, второй - с игрой Серены Уильямс.

Первый сет для Миланы Кулаевой выдался напряжённым и, можно сказать, был отдан сопернице. Но во втором сете зрители уже могли почувствовать интригу. Кулаева собралась и постаралась переломить ход встречи. Имели место словесные перепалки между спортсменками, Байгали не всегда была согласна с решением судей.

Спортсменка из Тараза вела мотивационные беседы сама с собой: "Ну давай, девочка играй! Что же ты?!" Для тенниса это считается нормальным. Также радует и то, что все игровые моменты остаются на корте - после игры Байгали поблагодарила Кулаеву за игру и пожала ей руку. Итоговый счет: 6:1 , 6:4.

- Мне 14 лет, занимаюсь теннисом уже 8-й год, - поделилась с "НГ" чемпионка турнира Сабина Байгали. - В 2016 году я уже учувствовала в турнире "НГ" и заняла 1 место. Соперницу по финалу знаю с самого детства, ранее играла с ней пару раз, выигрывала. Сегодня игра получилась средняя, первый сет было легко, удача была на моей стороне. А во втором сете она зацепилась и не сдавалась, было тяжелее. Сама я из Астаны, но тренируюсь в Таразе. Участвую в чемпионатах РК и в международных турнирах. Моя мечта - войти в сотню мирового рейтинга, подняться там на высокий уровень и сыграть в Уинбелдоне. Очень нравится манера игры Дарьи Касаткиной – это молодая теннисистка из России. Ощущения от турнира очень хорошие, очень понравилась организация. без склок и разных неприятных неурядиц. Очень хорошая обстановка.

- Я думала, что моя соперница будет играть намного лучше, как Сабина умеет - она бьёт, сама по себе атакующая. Я сделала план на другую игру, поэтому сегодня у меня не получилось победить, - сказала серебрянный призёр в личном зачете и бронзовый призер в парном зачёте Милана Кулаева. - В функциональном плане я была готова, не хватило, скорее всего, опыта игры с такими игроками, как она. Во втором сете я стала собраннее, но всё же уступила.

Итоги турнира

Личный зачет

1 место - Сабина Байгали, Тараз

2 место - Милана Кулаева, Костанай.

3 место - Дарига Рустемова, Астана

4 место - Бахытгуль Турарова, Астана

5 место - Дарья Гнейдина, Караганда

6 место - Анастасия Крымкова, Тараз

7 место - Анна Осина, Петропавловск

Парный зачёт

1 место - Дарига Рустемова, Сабина Байгали

2 место - Дарья Гнейдина, Анна Осина

3 место - Милана Кулаева, Карина Лобанова