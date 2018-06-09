Перекрекресток Алтынсарина-Тауелсиздик закроют в Костанае вместо запланированного перекрытия улиц Павлова-Баймагамбетова
Ольга ЛИХОГРАЙ
С понедельника, 11 июня, в Костанае в связи с продолжением реконструкции ул. Тауелсиздик будет перекрыт перекресток улиц Алтынсарина-Тауелсиздик. До этого в акимате планировали закрыть для движения другой перекресток.
- Акимат Костаная приносит извинения за причинение временных неудобств, - сообщили "НГ" в пресс-службе акима Костаная. - Перекрытие будет связано с заменой водовода диаметром 700 мм. До этого подрядчики планировали перекрыть перекресток Баймагамбетова-Павлова, но решили продолжить ремонтные работы по Тауелсиздик. Чтобы не перекрывать два перекрестка одновременно, выбор сделали в пользу одного.
Перекресток Тауелсиздик-Алтынсарина будет закрыт с 11-го по 25 июня, уточнили в акимате.
В связи с этим будут изменены маршруты движения пассажирского транспорта.
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