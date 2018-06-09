В Минздраве заверили, что сокращение сахарного диабета и вирусного гепатита из числа социально значимых болезней не повлияет на выдачу бесплатных лекарств, сообщает informburo.kz.

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Медицинская и лекарственная помощь при сахарном диабете и вирусных гепатитах не будет ограничена в новой модели гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В ведомстве пояснили, как повлияет возможное исключение этих болезней из списка социально значимых заболеваний на рядовых казахстанцев.

В рамках проекта новой модели ГОБМП Минздрав планирует перевести ряд хронических заболеваний из группы диспансерного учёта под активное динамическое наблюдение. В их числе – сахарный диабет и вирусный гепатит.

"Особенностью динамического наблюдения является управление заболеванием, что предполагает вовлечение самих пациентов в процесс контроля и улучшения своего самочувствия совместно с врачом первичной медицинской организации. В отличие от пассивной диспансеризации с низкой эффективностью, "самоменеджемент" больных позволит снизить риски возникновения осложнений, инвалидизации. Ожидается, что акцент на профилактику, своевременную диагностику и лечение этих заболеваний приведёт к снижению показателя смертности на 25%", – пояснили в Министерстве здравоохранения.

Медики ожидают, что с внедрением новой модели повысится солидарная ответственность хронически больных. Пациент сам будет придерживаться определённого образа жизни, регулярно принимать необходимые лекарства (например, для снижения артериального давления, контроля уровня глюкозы в крови, контроля над бронхиальной астмой и т.д.), а также наблюдать за своим здоровьем (контроль артериального давления, уровня глюкозы в крови, массы тела и др.).

"Эта модель управления заболеванием в течение последних трёх лет в ряде пилотных областей Казахстана показала высокую эффективность в виде снижения осложнений. Учитывая этот опыт, часть социально значимых болезней теперь будет переведена также на этот принцип наблюдения. Если в настоящее время в Казахстане перечень социально значимых заболеваний включает 13 групп, после оптимизации планируется оставить только четыре группы, остальные перевести под динамическое наблюдение", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В новом списке социально значимых заболеваний предлагают оставить туберкулёз, ВИЧ/СПИД, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения. Хронические заболевания, которые приводят к 70% смертности и 77% заболеваемости населения, внесут в перечень заболеваний для динамического наблюдения. Это вирусные гепатиты и цирроз печени, сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, язвенные колиты, артериальная гипертензия, ревматиодный артрит, бронхиальная астма и системные поражения соединительной ткани. При этом в Минздраве заверили, что финансирование лечения этих заболеваний будет продолжено в рамках ГОБМП.

"Следует отметить, что при динамическом наблюдении будут сохранены необходимый базовый объём диагностических услуг, консультации профильных врачей. Также остаются в полном объёме все существующие гарантии по бесплатному обеспечению лекарственными средствами на амбулаторном уровне. При обострении, тяжёлом течении хронического заболевания необходимая медицинская помощь будет предоставлена бесплатно, за счёт государства", – подчеркнули в Министерстве.

ГОБМП, как и прежде, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Кроме того, государство будет оплачивать взносы за более чем 10 млн льготных категорий граждан: более 6,5 млн детей, 2,2 млн пенсионеров, более 740 тысяч беременных, воспитывающих детей и многодетных матерей, около 400 тысяч инвалидов и т. д.

Сократить список социально значимых заболеваний с 13 до 4 пунктов предложил Минздрав в проекте приказа об утверждении перечня социально значимых заболеваний. С момента опубликования на сайте "Открытые НПА" документ вызвал широкий резонанс среди граждан, которые не одобряют решение Минздрава. В особенности их возмутило исключение сахарного диабета из списка социально значимых болезней.