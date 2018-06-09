"Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о 240 тысячах тенге от Шпекбаева
Tengrinews.kz
Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев пообещал, что за информацию о взяточниках заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге. Это будет возможным, если данные подтвердятся.
"Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге", - написал в Facebook Алик Шпекбаев.
Корреспондент Tengrinews.kz узнал у экспертов о том, что они думают о материальном поощрении как стимуле проявлять нулевую терпимость к коррупции.
Руководитель общественного фонда "Стратегия" Гульмира Илеуова призналась, что приветствует это направление. И отметила, что во всем мире, в особенности в Японии, население сотрудничает с правоохранительными органами, информируя и о мелких правонарушениях. Вместе с тем, эксперт отметила, что у казахстанцев присутствует стереотип о том, что сотрудничество с правоохранительными органами интерпретируется ими как "стукачество".
"Это не совсем правильно. Если люди не будут самостоятельно принимать решения и говорить о том, что есть вокруг них какие-то правонарушения, полиция не будет успевать. И, в принципе, мы видим, что именно безразличие, отсутствие этого диалога между населением и органами правопорядка - большая проблема", - поделилась Илеуова.
Поясняя свою позицию о материальном вознаграждении за информацию о фактах коррупции, эксперт подчеркнула, что смотрит на это как раз таки с точки зрения взаимодействия населения с органами правопорядка.
"Сумма в 240 тысяч мне, правда, не понятно, откуда взялась. Калькуляции не предъявляли. Но я думаю, что она достаточно большая для нашей страны, даже очень большая. И, в принципе, мне кажется, повлечет за собой интерес определенных людей, которые захотят заработать", - считает социолог.
Подводя итог, Илеуова еще раз вернулась к проблеме взаимодействия казахстанцев с органами правопорядка.
"Уже были у нас телефоны доверия, и нужно было позвонить, за деньги сообщив органам внутренних дел о правонарушении или преступлении. Но сама процедура настолько забюрократизирована, что человек оказывался не рад, зачем он связался с этой системой. Получить обещанные деньги, вполне заслуженные, оказывалось не так просто. Доступ к ним настолько усложнен, что сама идея просто потом превращается в профанацию. В целом же я приветствую любые формы налаживания взаимодействия. Пусть даже если это материальное поощрение за сообщение о факте коррупционного правонарушения", - заключила эксперт.
Независимый социолог Нурболат Айекешов придерживается взглядов, что у людей прежде всего должна быть гражданская позиция. Иначе всякая борьба с нарушениями закона будет бесполезной.
"Я думаю, что у людей должна быть активная гражданская позиция, чтобы искоренить это явление (коррупцию - прим. авт). А людям, которые действительно имеют такую гражданскую позицию, деньги не нужны. Не все измеряется деньгами. Говорят: "Клин клином вышибают". Но здесь, по-моему, это совсем не подходит. Мотивация коррупционера - корысть. И мы здесь хотим опять же корыстью других людей это искоренить. Считаю, что это неправильно", - поделился мнением эксперт.
"Насчет 240 тысяч за сдачу коррупционеров. Мне кажется, эффективней был бы фиксированный процент от конфиската. Например, один процент. Осудили коррупционера, конфисковали имущество, оценили, продали, процент на счет. Думаю, что появились бы и свои частные охотники за головами", - написал мнение на своей странице в Facebook политолог Айдос Сарым.
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