Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний
Tengrinews.kz
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз на территорию страны животноводческой продукции пяти российских компаний, сообщает Tengrinews.kz.
Причиной запрета стали обнаруженные в курином мясе сальмонелла, колиформные бактерии и ДНК свиньи.
Министерство приводит перечень производителей и выявленные нарушения:
1) ООО "Брянский бройлер" (тушка цыпленка бройлера) - колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,
2) АО "Инжавинская птицефабрика" (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,
3) ЗАО "Приосколье" (крылышко куриное, бедро с кожей) - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,
4) ООО "Чебаркульская птица" (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) - сальмонелла и колиформные бактерии,
5) ОАО "Царицыно" (сосиски куриные "Царицино", колбаса вареная "Чесночок") - обнаружена ДНК свиньи.
"В целях устранения данных нарушений направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера. Министерством сельского хозяйства будет продолжена всесторонняя работа по обеспечению граждан Казахстана безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору", - говорится в сообщении.
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