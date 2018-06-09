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Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
Хех.. Тов. Бондаренко неизвестно что модели, порноактеры, всякие селебрити и другие участники шоу бизнеса сами как говорится двигатели сего прогресса и именно они это дело очень горячо продвигают...
09.06.18 13:26
Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл. так труд зе у него...
09.06.18 13:13
Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: Но если есть постоянно более менее норм оплачивая работа то те же экологически чистые овощи и ягоды можно купить у юджина труд за три копейки? хех, это чтоже у него купить то можно?...
09.06.18 13:04
Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
yudjin: А у меня усё цветёт, растёт и пахнет... даже пахнет, не завидую тем кто рядом, и сажал он дубы в цемент 400 марки и поливал водой, а они не всходили.ээх.
09.06.18 13:02
Victor Yang
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл. Если альтернативной является ничегонеделание - тариф может быть и меньше.
09.06.18 12:14
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Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний

Tengrinews.kz

9 июня 2018, 10:01 |  Государство

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз на территорию страны животноводческой продукции пяти российских компаний, сообщает Tengrinews.kz.

Причиной запрета стали обнаруженные в курином мясе сальмонелла, колиформные бактерии и ДНК свиньи.

Министерство приводит перечень производителей и выявленные нарушения:

1) ООО "Брянский бройлер" (тушка цыпленка бройлера) - колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,

2) АО "Инжавинская птицефабрика" (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,

3) ЗАО "Приосколье" (крылышко куриное, бедро с кожей) - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,

4) ООО "Чебаркульская птица" (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) - сальмонелла и колиформные бактерии,

5) ОАО "Царицыно" (сосиски куриные "Царицино", колбаса вареная "Чесночок") - обнаружена ДНК свиньи.

"В целях устранения данных нарушений направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера. Министерством сельского хозяйства будет продолжена всесторонняя работа по обеспечению граждан Казахстана безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору", - говорится в сообщении.
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