Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз на территорию страны животноводческой продукции пяти российских компаний, сообщает Tengrinews.kz.

Причиной запрета стали обнаруженные в курином мясе сальмонелла, колиформные бактерии и ДНК свиньи.

Министерство приводит перечень производителей и выявленные нарушения:

1) ООО "Брянский бройлер" (тушка цыпленка бройлера) - колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,

2) АО "Инжавинская птицефабрика" (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,

3) ЗАО "Приосколье" (крылышко куриное, бедро с кожей) - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность,

4) ООО "Чебаркульская птица" (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) - сальмонелла и колиформные бактерии,

5) ОАО "Царицыно" (сосиски куриные "Царицино", колбаса вареная "Чесночок") - обнаружена ДНК свиньи.

"В целях устранения данных нарушений направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера. Министерством сельского хозяйства будет продолжена всесторонняя работа по обеспечению граждан Казахстана безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору", - говорится в сообщении.