Участки на двух улицах перекроют в Костанае

Как сообщила сегодня. 8 июня, пресс-служба акима Костаная, улицу Леонида Беды в границах от ул. Мауленова до ул. Баймагамбетова частично перекроют с 9-го по 14 июня в связи со средним ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Схему предоставила пресс-служба акима Костаная

Также будет перекрыт перекресток улиц Баймагамбетова – Павлова с 11-го по 21 июня в связи со строительно-монтажными работами на объекте "Реконструкция ул. Павлова".

В связи с заменой инженерных коммуникаций в рамках вышеуказанной реконструкции с 11 июня будет перекрыта улица Павлова в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Алтынсарина в летний период.

В связи с этим изменится схема движения пассажирского транспорта.

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.