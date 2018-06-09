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Добринцофф
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
yudjin: люди на них пашут и вкалывают... Ооо вот ещё один веский аргумент в пользу само захвата появился,то есть еду я такой по ЗТб и вижу 10 соток заросшей бурьяном земли,останавливаюсь и...
09.06.18 01:08
yudjin
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: Странно,что на этих землях всего лишь,огороды были, ой бай... мешают они тебе что ли... люди на них пашут и вкалывают... пусть и для своей семьи... не от нурлыкунской жизни они этим...
08.06.18 22:55
elektron
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: В охранной зоне ЛЭП строительство вообще запрещено считаю необходимым уточнить - "охранную зону лэп" Она неизменно существует. Но... до 220кВ они могут проходить и через...
08.06.18 22:19
Добринцофф
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
alex_60: эти огороды, как и у меня было, 30 лет назад появились. Ну и ?Если под ними коммуникации проходят то не имеет значения когда они их самозахватили 30 или 50 лет назад. alex_60: у меня...
08.06.18 21:47
olegggon
Ремонтом оставшейся части пр. Абая в Костанае будет заниматься ТОО «Ван»
Опять "пурга" от властей. Короче, у нас и в стране и в городе нет стандартов качества дорог, а есть тендеры с непонятными участниками, ни за что не отвечающами за свои работы, которые никто...
08.06.18 21:21
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Участки на двух улицах перекроют в Костанае

8 июня 2018, 19:00 |  ЖКХ

Как сообщила сегодня. 8 июня, пресс-служба акима Костаная, улицу Леонида Беды в границах от ул. Мауленова до ул. Баймагамбетова частично перекроют с 9-го по 14 июня в связи со средним ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Схему предоставила пресс-служба акима Костаная

Также будет перекрыт перекресток улиц Баймагамбетова – Павлова с 11-го по 21 июня в связи со строительно-монтажными работами на объекте "Реконструкция ул. Павлова".

В связи с заменой инженерных коммуникаций в рамках вышеуказанной реконструкции с 11 июня будет перекрыта улица Павлова в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Алтынсарина в летний период.

В связи с этим изменится схема движения пассажирского транспорта.

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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§ olegggon
Re: Участки на двух улицах перекроют в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 886
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 08.06.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедная Баймагамбетова, сколько же её могут рыть? Только сегодня открыли с Тарана, так уже с Павлова собрались перекрывать.
Единственно, то, что быстро открыли Байм.-Таулс. это плюс властям.
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