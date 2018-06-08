Смерть пациента на приеме в поликлинике № 2 Костаная предотвратить было невозможно - управление здравоохранения
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В среду, 6 июня, на приеме в поликлинике № 2 скончался мужчина 1950 года рождения. Разъяснения по поводу скоропостижной смерти предоставил сегодня на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения по организации медицинской помощи Абат ЖАУКОВ.
- Пациент уже не первый раз лечился от нейродермита и в этот день был на плановых процедурах, - пояснил он. – В 8.30 он пришел в процедурный кабинет, где получил необходимые инъекции. Внезапно ему стало плохо - остановилось серце. Медработниками был проведен комплекс реанимационных мероприятий, но, несмотря на это, мужчина скончался.
Управление здравоохранения провело служебное расследование, которое выявило, что по всем признакам причиной внезапной смерти стала тромбоэмболия.
- В таких случаях часто смерть предотвратить нельзя, если тромб закупоривает крупный кровеносный сосуд, - отметил Жауков. - Что и произошло в данном случае. Пациент состоял на диспансерном учете по поводу ишемической болезни сердца и атеросклероза. Кроме того, в 2013 году он лечился от последствий острого нарушения мозгового кровообращения. У него был диагностирован тромбоэмболический синдром. Анафилактический шок в результате инъекций, полученных в это утро, исключается, так как эти препараты он получал не в первый раз и никогда реакции на них не возникало. Кроме того, клиника анафилактического шока совершенно иная.
Абат Жауков добавил, что родственники умершего претензий к сотрудникам поликлиники не имеют, от вскрытия они отказались и уже забрали тело покойного для похорон.
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