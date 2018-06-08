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112: Если ты работаешь спустя рукава, если отталкиваешь клиентов Сам придумал? Где об этом речь? 112: то какого тебе должны платить?Только увольнение.. Закон Марик, законом всё это...
08.06.18 17:27
elektron
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
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08.06.18 17:21
Victor Yang
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Маркс: Люди в поселке захватили землю. Представляешь, да. В поселке тоже есть частная собственность. Маркс: Вон yudjin и ему подобные деятели тоже захватчики. Цветочки сажают во дворах, липки,...
08.06.18 17:18
112
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
Мне пенсионный фонд должен 2 лимона.. Означает ли это что я могу залезть к ним в кассу каким то образом и без последствий там забрать свои деньги?
08.06.18 17:10
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Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
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Смерть пациента на приеме в поликлинике № 2 Костаная предотвратить было невозможно - управление здравоохранения

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

8 июня 2018, 16:12 |  Происшествия

В среду, 6 июня, на приеме в поликлинике № 2 скончался мужчина 1950 года рождения. Разъяснения по поводу скоропостижной смерти предоставил сегодня на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения по организации медицинской помощи Абат ЖАУКОВ.


- Пациент уже не первый раз лечился от нейродермита и в этот день был на плановых процедурах, - пояснил он. – В 8.30 он пришел в процедурный кабинет, где получил необходимые инъекции. Внезапно ему стало плохо - остановилось серце. Медработниками был проведен комплекс реанимационных мероприятий, но, несмотря на это, мужчина скончался.

Управление здравоохранения провело служебное расследование, которое выявило, что по всем признакам причиной внезапной смерти стала тромбоэмболия.

- В таких случаях часто смерть предотвратить нельзя, если тромб закупоривает крупный кровеносный сосуд, - отметил Жауков. - Что и произошло в данном случае. Пациент состоял на диспансерном учете по поводу ишемической болезни сердца и атеросклероза. Кроме того, в 2013 году он лечился от последствий острого нарушения мозгового кровообращения. У него был диагностирован тромбоэмболический синдром. Анафилактический шок в результате инъекций, полученных в это утро, исключается, так как эти препараты он получал не в первый раз и никогда реакции на них не возникало. Кроме того, клиника анафилактического шока совершенно иная.

Абат Жауков добавил, что родственники умершего претензий к сотрудникам поликлиники не имеют, от  вскрытия они отказались и уже забрали тело покойного для похорон.
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