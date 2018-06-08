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Платформы интеллектуального видеонаблюдения, распознающие лица проходящих мимо людей, внедрят в Казахстане.

Пилотный проект запускают в третьем квартале 2018 года (июль-сентябрь). Первыми к системе подключат камеры на пяти железнодорожных вокзалах (Астана, Алматы-1, Алматы-2, Караганда, Боровое).

Платформа позволяет в автоматическом режиме строить модель лица проходящих мимо персон, рассказали в АО "Транстелеком", которое занимается разработкой и внедрением системы аналитики данных.

"В автоматическом режиме идёт сравнение со списками разыскиваемых лиц, сформированных уполномоченными государственными органами. При достижении необходимого процента схожести с лицом из списка оператору направляется уведомление о потенциальном нахождении данного человека в зоне действия камеры. Далее оператор или уполномоченный сотрудник либо сам отрабатывает данное событие, либо направляет ответственному сотруднику на данном объекте", – говорится в ответе компании на запрос Informburo.kz

Разработчики пилотного проекта уточняют, что на платформе происходит хранение и обработка только видеоизображения с камер. То есть какие-либо дополнительные персональные данные людей, не включённых в списки лиц, представляющих оперативный интерес, на платформе не хранятся, и законодательство о защите персональных данных система не нарушает.

"Платформа не ведёт сбор персональных данных, на основе которых можно установить его личность. Ведётся стандартная запись видеоизображения аналогично любому объекту, ТРЦ, ресторану. Видеоизображение само по себе представляет собой обезличенные данные. То есть нет возможности определить, кем является человек, если он не внесён в списки лиц, представляющих оперативный интерес", – пояснили в "Транстелекоме".

Срок хранения видео зависит от типа объекта, где ведётся "умное" видеонаблюдение. По закону на уязвимых в террористическом отношении объектах (к ним относятся и вокзалы, полный список здесь) видеоизображение должно храниться не менее 30 суток.

Платформа позволяет искать не только преступников, но и пропавших людей. Для этого нужен только соответствующий запрос уполномоченных государственных органов.

"При внесении пропавшего человека в списки лиц, представляющих оперативный интерес уполномоченных государственных органов, на платформе можно осуществлять поиск как в онлайн-режиме, так и по всей глубине видеоархива в прошлом, в зависимости от времени хранения видеоизображения с подключаемых к платформе камер", – говорится в ответе "Транстелекома".

В автоматическом режиме система нарушения не фиксирует. Например, нарушителю, бросившему на землю окурок в радиусе действия камеры, беспокоиться не стоит. Но система отправляет уведомления ответственному сотруднику по определённым типам событий (драки, праздношатание, движение в противоположном направлении, вход в закрытые зоны). Дальше сотрудник сам решает, что ему делать с этой информацией. Все данные в любом случае будут сохранены в архиве.

Платформы интеллектуального видеонаблюдения не только распознают лица, но и реагируют на подозрительные бесхозные предметы – находящиеся без движения в заданный промежуток времени в определённой зоне объекты заданных габаритов.

Функционал системы позволяет как предварительно сформировать правила и получать на их основе уведомления о событиях (срабатываниях), так и осуществлять поиск по заранее не настроенным правилам аналитики.

Платформа может искать угнанный или разыскиваемый автотранспорт по госномеру и цвету автомобиля. В перспективе планирует добавить функцию определения марки автомобиля.

Система помимо всего вышеупомянутого фиксирует скопление людей, обнаружение дыма и открытого огня. Аналитические возможности платформы постоянно развиваются, рассказали разработчики.

Качество аналитики во многом зависит от камеры видеонаблюдения, с которой ведётся запись изображения, её характеристик и возможностей: наличия подсветки и WDR (технологии, позволяющей получать изображений высокого качества при любом перепаде уровней освещённости).

"Существуют рекомендуемые требования к качеству изображения, однако происходит постоянный процесс доработок алгоритмов для снижения данных требований", – пояснили в компании.

В "Транстелекоме" отмечают, что аналогичные системы внедряются по всему миру, в том числе в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Пилотный проект реализуют полностью за счёт собственных средств АО "Транстелеком". Стоимость проекта в компании не называют. По его результатам будет принято решение о необходимости внедрения таких систем и масштабы внедрения.