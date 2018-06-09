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112
Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
Хех.. Тов. Бондаренко неизвестно что модели, порноактеры, всякие селебрити и другие участники шоу бизнеса сами как говорится двигатели сего прогресса и именно они это дело очень горячо продвигают...
09.06.18 13:26
Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл. так труд зе у него...
09.06.18 13:13
Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: Но если есть постоянно более менее норм оплачивая работа то те же экологически чистые овощи и ягоды можно купить у юджина труд за три копейки? хех, это чтоже у него купить то можно?...
09.06.18 13:04
Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
yudjin: А у меня усё цветёт, растёт и пахнет... даже пахнет, не завидую тем кто рядом, и сажал он дубы в цемент 400 марки и поливал водой, а они не всходили.ээх.
09.06.18 13:02
Victor Yang
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Добринцофф: если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл. Если альтернативной является ничегонеделание - тариф может быть и меньше.
09.06.18 12:14
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Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?

«Такая борьба с развратом сама становится чем-то вроде агитки за разврат»
9 июня 2018, 09:16 |  Мнения

Меня озадачила одна, довольно показательная разоблачительная телепередача. Не важно, какая именно, и не важно, что российская, потому что дело не в передаче, а в том, что за ней. Нам продемонстрировали некую модель и певицу, которая в неком гостиничном номере за деньги оказывает интимные услуги. Напористо разоблачая, телеморалисты неоднократно демонстрировали наготу модели и ее партнера и даже сцену передачи денег за интим-сервис.

Честно говоря, такие «разоблачения» уже сами по себе – нечто вроде порно, которое с детской хитринкой прикрыто рассуждениями о морали. Так уж повелось еще с советских времен, когда, соприкасаясь с кино- и видеоразоблачениями «их нравов», тянулись не к моральным сентенциям, а кадрам того, что величалось чьим-то моральным разложением. Такая борьба с развратом уже сама по себе становится чем-то вроде агитки за разврат и мне напоминает одну старую заокеанскую проповедь, где бичуемые пороки обрисовывались в виде соблазнительно полнотелых особ женского пола. Тут все понятно.

Но мне (и совершенно искренне) непонятны две вещи. Первая относится непосредственно к интиму. Скажем, если прямо за деньги – ой, какая бяка! А если бы в съемках скрытой камерой мы увидели, что интимные услуги оказываются за украшения, либо становятся своеобразным бартером и средством карьерного роста и т. д., и т. п., то это как? Почему именно деньги в так называемом «рыночном» обществе, где, конечном счете, все ими измеряется, вдруг лицемерно становятся козлом отпущения? И с какой стати мы выделяем, как порочную, именно такую торговлю тела? Ведь разве артисты, модели и прочие, демонстрируя на экране, сцене или где-то еще свои зады и гениталии, не торгуют своим телом? Не зарабатывают на этом? Я не морализирую. Я просто ищу логику, которой пока не вижу.

И второй вопрос, куда более щекотливый. Столько шумят о Сноудене, разоблачившем чью-то там систему тотальной слежки. Но если где-то, и не за океаном, устанавливают скрытые камеры, чтобы заснять неглиже какую-то там певичку, то на каком основании? Где гарантия, что такое возможно и по отношению к другим, в том числе и к тем, кто «занимается любовью» совершенно бескорыстно, из чистой «любви к искусству»? Насколько вообще допустимы такие съемки без согласования с тем, кого снимают. Я тут дилетант, но если бы, к примеру, Аллу Пугачеву засняли в неловком виде, разве она не могла бы подать в суд? А почему с другими это возможно? И как в принципе можно ворваться в помещение с неодетыми людьми, если только речь не идет о наркотиках и угрозе терроризма?

Я много лет провел в общежитиях и, конечно, знаю, что в общежитиях возможна очень жесткая система контроля. И это понятно. Но гостиница же, и, вообще, любое иное заведение – не общежитие. Так с чем же мы имеем здесь дело тут?

Хочу, чтоб меня поняли правильно. Я не защищаю, да и не сужу каких-то там моделей и певиц. Их мир от меня далек. Но как быть с самими вопросами? Очень хотелось бы услышать ответы не только от пользователей Интернета, но и от специалистов.
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* Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10700
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь что в той съёмке все были в курсе. В шоу-бизнесе неважно каким образом шум вокруг имени поднимать.
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§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12701
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Тов. Бондаренко неизвестно что модели, порноактеры, всякие селебрити и другие участники шоу бизнеса сами как говорится двигатели сего прогресса и именно они это дело очень горячо продвигают сами?
Бузову вон не покажи - Она взорвала интернет, выходя из авто без трусиков!
- 81летняя бабушка Маша утерла нос Эмили РАтаковски показав свои большие формы без лифчика и вышла замуш по любви за какое то там Солнце, который младше ее на 58 лет, и тд и тп..
Да Бузова просто умрет без внимания вместе с этой бабушкой..
В сети к этому основательно подготавливаются и порно модели, так и журналисты.
Это бизнес, Шоу бизнес и нам старичкам с провинции приходится принять новые правила бизнеса журналистов..
Да да, именно бизнеса журналистов, которые сами "плодят" порно моделей или просто моделей, сами снимают их, сами себе откладывают деньги в карман, давая моделям лишь малый процент , но огромную раскрутку..
Да, не без конечно и сопутствующих недостатков, как например педофилия или когда старуха выходит за мальчика, как то там это называется..
Но это нам интересно, за это просматривая их бесконечные сериалы и я и вы тов. Бондаренко, платите деньги, пользуемся их рекламой, вожделяемся..
Выигрывают как говорится все..

[Исправлено: 112, 09.06.2018 - 13:28]
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