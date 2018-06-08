Пригороды Костаная останутся без газа на 9 дней

Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная.

По информации Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ", в связи с профилактическими работами на газопроводах с 10 июня по 18 июня включительно будут отключены от газоснабжения потребители:

- поселка Дружба,

- поселка Амангельды.

Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.

Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ" приносит извинения за причиненные временные неудобства.