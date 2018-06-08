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Пригороды Костаная останутся без газа на 9 дней
8 июня 2018, 13:28 | ЖКХ
Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная.
По информации Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ", в связи с профилактическими работами на газопроводах с 10 июня по 18 июня включительно будут отключены от газоснабжения потребители:
- поселка Дружба,
- поселка Амангельды.
Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.
Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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