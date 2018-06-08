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elektron
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
112: Если ты работаешь спустя рукава, если отталкиваешь клиентов Сам придумал? Где об этом речь? 112: то какого тебе должны платить?Только увольнение.. Закон Марик, законом всё это...
08.06.18 17:27
elektron
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Ну началось в колхозе утро, то ли вечер. ;-) Маркс, какая разница, что там было бы? Маркс: Вместо свалочного мусора и пыли от голой поверхности, Откуда такие суждения? Росла бы себе травка или...
08.06.18 17:21
Victor Yang
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Маркс: Люди в поселке захватили землю. Представляешь, да. В поселке тоже есть частная собственность. Маркс: Вон yudjin и ему подобные деятели тоже захватчики. Цветочки сажают во дворах, липки,...
08.06.18 17:18
112
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
Мне пенсионный фонд должен 2 лимона.. Означает ли это что я могу залезть к ним в кассу каким то образом и без последствий там забрать свои деньги?
08.06.18 17:10
112
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
Сыкымы: Чтоб зарплату получить - мало того, что месяц проработала, надобно ещё зарплату заслужить!!! А то ишь чего захотела Если ты работаешь спустя рукава, если отталкиваешь клиентов и когда...
08.06.18 17:09
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Пригороды Костаная останутся без газа на 9 дней

8 июня 2018, 13:28 |  ЖКХ

Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная.

По информации Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ", в связи с профилактическими работами на газопроводах с 10 июня по 18 июня включительно будут отключены от газоснабжения потребители:

- поселка Дружба,

- поселка Амангельды.

Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.

Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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