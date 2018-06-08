Организаторам ЕНТ дали рекомендации по профилактике менингококка

Все пункты проведения тестирования будут обеспечены аптечками, за мероприятием будут наблюдать медицинские работники, сообщает informburo.kz

Минздрав дал рекомендации организаторам ЕНТ по профилактике менингококковой инфекции. Все пункты проведения тестирования будут тщательно проветрены и убраны, сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин на площадке в СЦК.

"С 20 по 30 июня у нас проводится ЕНТ. Это мероприятие будут организовано в 147 точках, где выделяется специальные аудитории в вузах и колледжах, в отдалённых населённых пунктах – в школах. Для этого мы уже обговариваем с МОН все вопросы профилактики, тестирование будет проходить под контролем медицинских работников, все точки будут обеспечены аптечками. Мы понимаем, что будет большое количество людей, продолжительность мероприятия 3 часа 50 минут, со всеми организационными моментами около четырёх часов. Поэтому мы рекомендуем организаторам ЕНТ перед началом провести хорошее проветривание, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств", – рассказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что сейчас ситуация с менингококковой инфекцией нормализовалась: за последние дни не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

"За прошедшие сутки ни одного случая зарегистрировано не было. Тем не менее остаются больные, которые продолжают лечение, таких пациентов сейчас 20:13 из них в Алматы, по трое – в Алматинской области и Астане, в Карагандинской области один больной. Несмотря на стабилизацию ситуации, мы продолжаем разъяснительную, коммуникационную работу с населением. Функционируют наши горячие линии в территориальных call-центрах. За прошедшие сутки поступило более 3000 звонков, на все были даны ответы или консультации: куда пойти, как лечиться, что делать. Эта работа в дальнейшем продолжит положительную динамику по снижению заболеваемости", – рассказал Жандарбек Бекшин.

Главный государственный санитарный врач РК пояснил, что с начала года в Астане было зарегистрировано шесть случаев менингококковой инфекции, летальных исходов этого заболевания не было.

"С начала года в Астане было зарегистрировано шесть случаев менингококковой инфекции, три из них пришлись на февраль-май, три – на июнь. Пока лабораторного подтверждения для постановки заключительного диагноза последним поступившим мы не получили, поэтому говорить точно, что это менингит, не можем. В Акмолинской области был случай, когда в больницу поступил пациент с симптомами менингита, но когда врачи получили результаты исследования, выяснилось, что у него совсем другая инфекция и диагноз был снят", – рассказал Жандарбек Бекшин.

Прокомментировал спикер и ситуацию, произошедшую в Алматы. 2 июня в департаменте охраны общественного здоровья Алматы, сообщили что в городе от менингококковой инфекции скончался 5-летний мальчик. Днём позже от этого заболевания в инфекционной больнице Каскелена Алматинской области умерла 19-летняя девушка, которая была знакомой дяди умершего накануне ребёнка.

7 июня 2018 года алматинка Аида Ахметова рассказала, что менингококковая инфекция унесла жизни сразу двух родных ей людей – ребёнка и невестки.

"Очень сложно выявить причины, источники этого заболевания. В данном случае источник выявлен, не буду называть фамилию, это ближайший их родственник. Он был здоровым носителем, не болел, не было никаких симптомов заболевания у него, но он распространял инфекцию. И пятилетний ребёнок, и невестка заразились от него и умерли, потому что своевременно не обратились к медицинским работникам", – отметил Жандарбек Бекшин.

7 июня 2018 года председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК заявил, что распространение менингококковой инфекции в Казахстане пошло на спад. На протяжении четырёх суток новые случаи заболевания менингитом в Алматы зарегистрированы не были.

В этот же день представители столичное управление общественного здравоохранения сообщили, что ещё два человека, мужчина 1985 и женщина 1980 годов рождения, поступили в инфекционную больницу Астаны с подозрением на менингококковую инфекцию. Окончательный диагноз будет поставлен по итогам лабораторных исследований.