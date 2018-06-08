"Их надо обязательно тратить?". Александр Колядин получил 250 тысяч долларов за Паралимпиаду

Первый в истории современного Казахстана обладатель золотой медали зимних Паралимпийских игр Александр Колядин получил положенные ему призовые в размере 250 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Фото с сайта tengrinews.kz

Сообщается, что на текущей неделе в полном объеме были произведены единовременные выплаты чемпиону и призерам Паралимпийских игр в Пхенчхане. За первое место Александру Колядину (лыжные гонки, 1,5 километра, спринт) и Александру Герлицу - за четвертое (лыжные гонки 20 километров) и шестое места (биатлон, 12,5 километра). Стоит отметить, что в эстафете по лыжным гонкам (4 по 2,5 километра) Александр Колядин, Александр Герлиц и Денис Петренко также завоевали шестое место.

Фото с сайта tengrinews.kz

"Согласно действующему постановлению правительства Республики Казахстан по итогам Паралимпийских игр за первое место предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч долларов, а за четвертое, шестое места - в размере 30 тысяч и пять тысяч долларов соответственно. Стоит отметить, выплаты в данном денежном эквиваленте предусмотрены и их тренерам", - сообщили в Комитете.

Сам "золотой паралимпиец" Александр Колядин пока не решил, как намерен потратить внушительные призовые.

"Их надо обязательно тратить, да? Не знаю куда. Поживем - увидим. Планов нет пока", - сказал Александр Колядин корреспонденту Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник, обладатель золотой медали XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Александр Колядин на протяжении почти полугода не получает ежемесячные денежные выплаты от Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, положенные ему как члену сборной команды Республики Казахстан. А также были задержки в выплате призовых за победу на Паралимпиаде. Как пояснили в министерстве, это произошло из-за непростой процедуры оформления.