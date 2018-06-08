Квартиры и повышение зарплат: Шпекбаев пообещал льготы для госслужащих

Глава АДГСПК Алик Шпекбаев рассказал о планах по предоставлению госслужащим льгот для приобретения жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ходе ежегодной конференции астанинского хаба в сфере госслужбы Алик Шпекбаев сообщил, что в настоящее время агентством при поддержке Администрации Президента прорабатываются меры по предоставлению госслужащим льгот при приобретении жилья и назначении пенсий, обеспечению местами в детских садах, созданию условий для оздоровления в регионах.

"С учетом пяти социальных инициатив Главы государства, есть программа "7-20-25", но сегодня прорабатываются и Жилстройсбербанком другие подходы к снижению процентных ставок "7-20-25". Я думаю, что эти подходы будут приемлемы для государственной службы", - сообщил глава агентства.

Также он сообщил, что в скором времени завершится проект новой системы оплаты труда, инициированный агентством.

"Мы планируем, что в следующем году наше начинание, пилотный проект завершится. Соответственно, будет повышена заработная плата всем государственным служащим Казахстана. Размер зарплаты теперь зависит от характера и сложности работы, а также достижения конкретных показателей эффективности", - дополнил он.

Назарбаев поручил решить вопрос зарплат госслужащих.

"Не секрет, что повышение материального и социального обеспечения напрямую влияет на снижение уровня коррупции. В этой связи агентство оптимизировало треть штатной численности центрального аппарата, что позволило дополнительно увеличить зарплаты сотрудников до 60 процентов", - напомнил Алик Шпекбаев.