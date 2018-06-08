В каких регионах Казахстана больше безработной молодежи

Безработных молодых людей в Казахстане стало больше. За год количество молодежи, испытывающей проблемы с трудоустройством, увеличилось до 84 тысяч человек, сообщает Tengrinews.kz

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Отмечается, что максимальный уровень безработицы по итогам первого квартала 2018 года зафиксирован в Алматы. Уровень безработной молодежи за первый квартал 2018 года составил 4,1 процента, в аналогичном периоде прошлого года - 3,9. Количество рабочей силы выросло на 1,2 процента, до 2,07 миллиона человек.

Занятое население увеличилось на 1,1 процента (21 тысяча человек ), с 1,97 до 1,99 миллиона казахстанцев. Из них число наемных работников выросло на 3,8 процента, до 1,53 миллиона, а число самостоятельно занятых сократилось на 7,1 процента, до 459,3 тысячи человек. Число безработной молодежи увеличилось на 4,5 процента.

В многолетней динамике наблюдался нисходящий тренд уровня молодежной безработицы. За период 2012-2017 годов уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 28 лет сократился с 5,4 процента до 3,9 процента.

Наибольшее число безработной молодежи находится в Алматы - 16,2 тысячи молодых людей, это 19,3 процента от всего безработного населения в возрасте 15-28 лет по Казахстану.

Следом идет ЮКО - в области количество безработных среди молодежи за год выросло на 54,3 процента - с 8,7 до 13,5 тысячи человек.

Замыкает тройку антилидеров Карагандинская область, в которой число молодежи без работы составляет 7,3 тысячи человек, это на 3,2 процента больше, чем годом ранее.

Наименьшее число безработной молодежи, несмотря на рост, - в СКО (1,6 тысячи, годом ранее - 1,3 тысячи человек). В Астане число безработной молодежи сократилось на 13,6 процента - с 6,8 до 5,8 тысячи молодых людей.

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи за первые три месяца 2018 года зафиксирован в Алматы - 6,5 процента. Далее Карагандинская область - 5,2 процента и ЮКО - 4,8 процента.

Самый низкий уровень безработицы по стране в Жамбылской и Атырауской областях - по 2,6 процента. В столице уровень безработной молодежи находится на уровне 4,6 процента.

По видам деятельности наибольший интерес среди молодежи вызывают сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - 337,7 тысячи человек.

Вторым наиболее распространенным видом деятельности является сельское, лесное и рыбное хозяйство - 287,2 тысячи молодых людей. В сфере образования число трудоустроенной или самозанятой молодежи составляет 232,3 тысячи. В промышленности число занятой молодежи - 201,7 тысячи человек.

Замыкает топ-5 наиболее распространенных сфер деятельности молодежи строительство. В данной области число трудящихся молодых людей составляет 145,8 тысячи.

В 2017 году среди трудоустроенной молодежи число молодых людей с образованием составило 1,6 миллиона, что на 6,3 процента меньше, чем годом ранее.