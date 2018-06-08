Победившая казахстанку девушка-боксер из Вьетнама оказалась парнем

Девушка-боксер из Вьетнама, победившая казахстанку Еркежан Даулетжанкызы в финале чемпионата Азии, оказалась парнем, сообщает tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz

Турнир в Таиланде прошел в апреле. В финале представительница ВКО уступила сопернице из Вьетнама. Однако через некоторое время выяснилось, что казахстанке противостоял мужчина.

"По своей манере ведения боя, передвижению и голосу она была очень сильно похожа на парня", - рассказал тренер казахстанской спортсменки Арман Тыныбаев. По его словам, после окончания соревнований Международная ассоциация бокса потребовала от спортсмена сдать тест на ДНК. Таким образом правда была раскрыта.

Через две недели после завершения чемпионата Азии вьетнамский спортсмен был дисквалифицирован.

Казахстанская федерация бокса должна отправить запрос в Азиатскую федерацию бокса с просьбой вручить Еркежан золотую медаль чемпионата Азии и рассмотреть возможность принять ей участие в III летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Аргентине.