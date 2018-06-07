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seroff
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти...
07.06.18 19:11
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты 1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было.. 2 Вот и результат.. Где я сказал что Сначала, то есть вперед меня они гоняли, лет эдак...
07.06.18 19:07
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
07.06.18 19:02
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой.. Она жива осталась. Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил? Да уж..
07.06.18 18:52
Медный
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком пардон, не было такого.
07.06.18 18:52
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7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

7 июня 2018, 16:52 |  Происшествия

Второе за эту неделю ДТП, которое привело к гибели ребенка, произошло вчера, 6 июня, в 21.41 в районе Костанай-2. Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото

- 34-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ-2107», следуя по ул. Солнечная в сторону города, допустил наезд на 7-летнего пешехода, - сказано в сообщении ведомства. - Ребенок перебегал проезжую часть дороги на пешеходном переходе. По данному факту проводится досудебное расследование.

Как сообщила "НГ" менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, ребенок умер на месте.

- На место выезжала скорая помощь, у ребенка был перелом шейного отдела позвоночника. Спасти его не удалось, - прокомментировала она.

По информации пресс-службы ДВД, за 5 месяцев 2018 года зарегистрировано 24 ДТП с участием детей, в которых 1 ребенок погиб и 27 получили ранения.

Всего за 5 месяцев 2018 года зарегистрировано 133 ДТП, в которых 17 человек погибло и 175 ранено.
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§ olegggon
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 07.06.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ехал мимо пивзавода: под машиной лежит скутер, масло растеклось с двигателя. Скутериста не видно было, может уже увезли в травмпункт.
Подробностей не знаю.
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§ seroff
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.06.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что за хрень с ДТП ? Опять ребёнок и опять автопром,может убрать этот хлам с дорог и права выдавать лет эдак с 30 чтобы с головой дружили.
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§ seroff
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.06.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Сейчас ехал мимо пивзавода: под машиной лежит скутер, масло растеклось с двигателя. Скутериста не видно было, может уже увезли в травмпункт.
Подробностей не знаю.

Сезон смертников в разгаре и войны не надо сами перемрут из за своей невнимательности
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§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
хлам с дорог

причём тут это? был бы мерседес только что из салона, произошло тоже самое. Где написано что причиной аварии стало состояние ТС или заводской брак?
Цитата:
seroff:
эдак с 30 чтобы

водителю 34. что опять вы хотели сказать?
Я перестаю понимать наших граждан.

мои соболезнования родителям
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


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Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слабый обзор, большой тормозной путь, непрофессионализм..
А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..
Вот и результат..
Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..
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§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..
Вот и результат..
Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..

Знатно подмётываешь )
Сначала типа они гоняют, а по итогу ты гонял. ой, некрасиво! своё прошлое за чьё-то настоящее выдавать.

[Исправлено: Медный, 07.06.2018 - 18:21]
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§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


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Сообщений: 145
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 07.06.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где же родители детей были, и в 1 и 2 случае? И почему 7-летний ребенок был один на улице в 21:41? И почему опять ребенок БЕЖИТ через дорогу? Где родители, где их воспитание? Любая машина не может остановиться мгновенно, пусть Тазик, пусть иномарка. Соответственно дорогу нужно переходить СОГЛАСНО правилам ПДД:
3.5
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода пешеходы не создают помех для движения транспортных средств и не выходят из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

А что есть на самом деле? Почти все идут по тротуару и с лету выходят на ПП, даже не смотря по сторонам, а машина должна его короля пропустить. Также ходят мамашки с детьми, и учат с малолетства тому же. Еще "лучше" делают мамашки с детьми, перебегая дорогу в любом месте, где им удобнее...особенно бесит когда это делают по Абая, на остановках ГАИ и 2 подьем, где тут же находиться подземный переход, но этоже так трудно, спуститься и подняться - лучше пробежаться с ребенком, и научить его делать также! А после, при таких ДТП, реветь и сокрушаться, что водители во всем виноваты!

В этих двух ДТП, пока ни слова не сказано про большую скорость, про пьянство, значит это были обычные, среднестатистические водители, как мы все. И в чем они виноваты? В том что родители не научили, не воспитали, не смотрят за детьми вечерами?
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§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:

Воспитание прежде всего, что водителя, что пешехода. Но как сделать, чтобы до всех это дошло?
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
чтобы до всех это дошло?

Ты обвиняешь 7ми летнего ребенка в том, что он чего то за свою короткую жизнь не знает?
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§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 07.06.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Воспитание прежде всего, что водителя, что пешехода. Но как сделать, чтобы до всех это дошло?

Так я не спорю что воспитание с 2-х сторон должно быть. Только дело в том, что ВСЕГДА виноваты только водители! И именно поэтому я думаю, пешеходы так обнаглели, и в следствии воспитание и обучение правил ПДД ушли в небытие, ведь они же всегда правы. Если бы жолпол гонялся не только за водителями, а постоянно пресекал нарушения ПДД со стороны пешеходов, то я думаю такие ДТП свелись бы к минимуму.
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Сначала типа они гоняют, а п

Это как сначала они гоняют, о чем ты?
Кто говорил что Сначала гоняли они, а потом я?
Ты за цитатами то следи иногда и не выбрасывай какие то личные эмоции впереди паровоза..
Просто знаю менталитет тех, кто гоняет на дешевых авто, "чтоб не жалко было, куплю потом другое ведро"..
Отсюда и преступная невнимательность..
И причем это систематически так практически со всеми..

[Исправлено: 112, 07.06.2018 - 18:36]
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§ seroff
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.06.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
водителю 34. что опять вы хотели сказать?
Я перестаю понимать наших граждан.

а что понимать в телефоне был водятел посмотри по городу все на телефоне сидят за рулём .Утром сегодня авто то на аварийках то без обгоняю курица в телефоне сообщения пишет и читает ложила она на всех и так большинство ,а ухо купить стрёмно не красиво!
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§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 07.06.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты обвиняешь 7ми летнего ребенка в том, что он чего то за свою короткую жизнь не знает?

Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком, тем более в позднее время, родителей, которые НЕ ВОСПИТАЛИ и НЕ ОБУЧИЛИ правилам поведения на дорогах и тд. Как сейчас помню, как меня лет с 5 родители учили дорогу переходить, причем жили в Качаре, где в то время машин то толком не было, на весь поселок наверно машин 100 было максимум. Но они учили и воспитывали, потому что знали что надо!
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§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 07.06.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
а что понимать в телефоне был водятел посмотри по городу все на телефоне сидят за рулём

а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь?
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§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю обсуждение перенести во флуд
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