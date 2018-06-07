7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае

Второе за эту неделю ДТП, которое привело к гибели ребенка, произошло вчера, 6 июня, в 21.41 в районе Костанай-2. Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

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- 34-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ-2107», следуя по ул. Солнечная в сторону города, допустил наезд на 7-летнего пешехода, - сказано в сообщении ведомства. - Ребенок перебегал проезжую часть дороги на пешеходном переходе. По данному факту проводится досудебное расследование.

Как сообщила "НГ" менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, ребенок умер на месте.



- На место выезжала скорая помощь, у ребенка был перелом шейного отдела позвоночника. Спасти его не удалось, - прокомментировала она.

По информации пресс-службы ДВД, за 5 месяцев 2018 года зарегистрировано 24 ДТП с участием детей, в которых 1 ребенок погиб и 27 получили ранения.

Всего за 5 месяцев 2018 года зарегистрировано 133 ДТП, в которых 17 человек погибло и 175 ранено.