 
Форум
seroff
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти...
07.06.18 19:11
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты 1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было.. 2 Вот и результат.. Где я сказал что Сначала, то есть вперед меня они гоняли, лет эдак...
07.06.18 19:07
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
07.06.18 19:02
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой.. Она жива осталась. Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил? Да уж..
07.06.18 18:52
Медный
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком пардон, не было такого.
07.06.18 18:52
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков

Екатерина КИЗЯЕВА
Алена УНГЕФУГ

7 июня 2018, 15:48 |  ЖКХ

В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су". 

Как сообщили "НГ" жители поселка, их не предупредили о том, что ремонтные работы затронут их огороды.

- Пришли рабочие и сообщили, что будут разбирать забор, хотя до этого в "Костанай-Су" сказали, что огороды не затронут, будут делать все вдоль забора, - рассказала Анна КОЛОСОВА. - Главное - деревья оставляют, а все, что люди годами наработали, убирают.

Участки, на которых разбиты огороды, принадлежат государству, но жители поселка около 30 лет собирают с них урожай. До того, как это место превратилось в огороды, на нем росла полынь и была мусорная свалка. Приватизировать землю не разрешают, так как здесь проложены коммуникации - кабели телефонной связи, а также газо- и водопровод.

- Я давно живу в этом доме, за свои средства люди сами нанимали машину, вывозили мусор и вспахивали земли, - поделилась Ираида СИТНИКОВА.

Люди опасаются, что после ремонтных работ на месте огородов останется лишь сплошная глина.

- Тут проживают пенсионеры, инвалиды. Люди живут за счет этого огорода, - говорит Валентина ЮСУПОВА. - Посадили урожай, потратили деньги на семена, вспашку землю. Люди просят перенести ремонтные работы хотя бы до осени, чтобы снять урожай.

Как сообщили позже жители поселка, представители ГКП "Костанай-Су" приехали посде обеда, принесли им свои извинения и представили время для того, чтобы они успели выкопать саженцы. А также пообещали, что рабочие снимут слой плодородной земли и оставят его для дальнейшего использованиям - чтобы после окончания ремонтных работ могли снова разбить там огороды.

Пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Майя АКБАСОВА позже прокомментировала ситуацию:

- ГКП "Костанай-Су" проводит работы по реконструкции существующего водопровода и дополнительно разрабатывает закольцовку для водоснабжения на данном участке, которая улучшит качество питьевой воды и повысит надежность водоснабжения. Данные сети проходят на участке, принадлежащем государству. Работы по реконструкции согласованы с акиматом.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.06.18 16:52 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
07.06.18 14:25 Опубликован список образовательных грантов на 2018-2019 учебный год
07.06.18 12:44 Электронную систему рассмотрения уголовных дел внедрили в ДВД Костанайской области
07.06.18 12:11 О вербовке школьников в систему наркотрафика предупредили казахстанцев
07.06.18 11:13 Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала авиакомпания SCAT
07.06.18 09:04 Евгений ШИБАРШИН: Невозможная возможность
07.06.18 08:48 Холодную воду отключат в центре Костаная из-за ремонтных работ
06.06.18 18:09 Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его заместителю вынесли приговор в Рудном
06.06.18 17:52 Леса в Костанайской области горят рекордными темпами
06.06.18 16:59 Назарбаев поддержал предложение Машкевича

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10689
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" пообещала "НГ" прокомментировать ситуацию позже.

А что тут комментировать, если имеет место самозахват земли? под которой проходят коммуникации??

[Исправлено: Victor Yang, 07.06.2018 - 18:23]
Профайл

§ лимон
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
огороды там меньше 30 лет, к концу 90-х годов появились
Профайл

§ Маркс
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что тут комментировать, если имеет место самозахват земли?

Самозахват - какое грозное слово. Когда основывали город - тоже был самозахват земли. Говорю от всех, кого выперли в то время из степи и заставили мигрировать в чужие места, срочно собрав манатки. От сурков, сусликов, сайгаков, змей, саранчи и прочих. Забирайте свои трубы, кабели и уходите с нашей земли.
Цитата:
НГ:
представили время для того, чтобы они успели выкопать саженцы.

Нормальный ход. Доброта, не знающая границ. Куда только потом вставить эти саженцы не подсказали. И план этот так неожиданно приснился кому-то ночью, как Менделееву его таблица. А утром уже рабочие бежали сломя голову копать огороды. А может это чья-то месть? Нужно срочно проводить журналистское расследование. Так просто в наше время трубы не меняют.
Профайл

§ 112
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут уш или мы или они..
Профайл




Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 0
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх