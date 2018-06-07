Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков

В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".

Как сообщили "НГ" жители поселка, их не предупредили о том, что ремонтные работы затронут их огороды.

- Пришли рабочие и сообщили, что будут разбирать забор, хотя до этого в "Костанай-Су" сказали, что огороды не затронут, будут делать все вдоль забора, - рассказала Анна КОЛОСОВА. - Главное - деревья оставляют, а все, что люди годами наработали, убирают.

Участки, на которых разбиты огороды, принадлежат государству, но жители поселка около 30 лет собирают с них урожай. До того, как это место превратилось в огороды, на нем росла полынь и была мусорная свалка. Приватизировать землю не разрешают, так как здесь проложены коммуникации - кабели телефонной связи, а также газо- и водопровод.

- Я давно живу в этом доме, за свои средства люди сами нанимали машину, вывозили мусор и вспахивали земли, - поделилась Ираида СИТНИКОВА.

Люди опасаются, что после ремонтных работ на месте огородов останется лишь сплошная глина.

- Тут проживают пенсионеры, инвалиды. Люди живут за счет этого огорода, - говорит Валентина ЮСУПОВА. - Посадили урожай, потратили деньги на семена, вспашку землю. Люди просят перенести ремонтные работы хотя бы до осени, чтобы снять урожай.

Как сообщили позже жители поселка, представители ГКП "Костанай-Су" приехали посде обеда, принесли им свои извинения и представили время для того, чтобы они успели выкопать саженцы. А также пообещали, что рабочие снимут слой плодородной земли и оставят его для дальнейшего использованиям - чтобы после окончания ремонтных работ могли снова разбить там огороды.

Пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Майя АКБАСОВА позже прокомментировала ситуацию:

- ГКП "Костанай-Су" проводит работы по реконструкции существующего водопровода и дополнительно разрабатывает закольцовку для водоснабжения на данном участке, которая улучшит качество питьевой воды и повысит надежность водоснабжения. Данные сети проходят на участке, принадлежащем государству. Работы по реконструкции согласованы с акиматом.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА