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seroff
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти...
07.06.18 19:11
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты 1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было.. 2 Вот и результат.. Где я сказал что Сначала, то есть вперед меня они гоняли, лет эдак...
07.06.18 19:07
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
07.06.18 19:02
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой.. Она жива осталась. Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил? Да уж..
07.06.18 18:52
Медный
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
bumerang: Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком пардон, не было такого.
07.06.18 18:52
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Опубликован список образовательных грантов на 2018-2019 учебный год

Tengrinews.kz

7 июня 2018, 14:25 |  Государство

Министерство образования и науки РК опубликовало приказ о государственном образовательном заказе на 2018-2019 учебный год, передает корреспондент Тengrinews.kz.

На интернет-ресурсе ведомства можно будет ознакомиться с более подробной информацией о распределении государственных образовательных заказов на подготовку специалистов с высшим образованием, магистров, докторов PhD на 2018-2019 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения.

Кроме того, в приложении к приказу министерства указаны квоты на подготовку бакалавров, магистров и докторов PhD в вузах, которые получают финансирование из государственного бюджета.

На 2018-2019 учебный год на подготовку специалистов с высшим образованием было выделено 53 594 гранта, на подготовку магистров - 12 504 гранта, на подготовку докторов PhD выделено 2 240 грантов. Самый крупный заказ государство делает на технических специалистов.

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием.

Государственный образовательный заказ на подготовку магистров.

Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD.
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