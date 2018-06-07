Опубликован список образовательных грантов на 2018-2019 учебный год
Tengrinews.kz
Министерство образования и науки РК опубликовало приказ о государственном образовательном заказе на 2018-2019 учебный год, передает корреспондент Тengrinews.kz.
На интернет-ресурсе ведомства можно будет ознакомиться с более подробной информацией о распределении государственных образовательных заказов на подготовку специалистов с высшим образованием, магистров, докторов PhD на 2018-2019 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения.
Кроме того, в приложении к приказу министерства указаны квоты на подготовку бакалавров, магистров и докторов PhD в вузах, которые получают финансирование из государственного бюджета.
На 2018-2019 учебный год на подготовку специалистов с высшим образованием было выделено 53 594 гранта, на подготовку магистров - 12 504 гранта, на подготовку докторов PhD выделено 2 240 грантов. Самый крупный заказ государство делает на технических специалистов.
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием.
Государственный образовательный заказ на подготовку магистров.
Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD.
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