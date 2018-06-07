Электронную систему рассмотрения уголовных дел внедрили в ДВД Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
В рамках модернизации уголовного процесса полицейские Костаная начали расследование уголовных дел в электронном формате. Как отметили в пресс-службе ДВД Костанайской области, теперь больше времени уделяется самому расследованию, а не заполнению бумаг.
Полицейские УВД Костаная с помощью электронной системы уже закончили 147 уголовных дел. Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Она имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонними лицами. Знакомиться с ними смогут только следователь, который ведет дело, и прокурор.
- Цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, - отметил заместитель начальника управления дознания ДВД, полковник полиции Арон АЛМАТОВ, - упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить риски фальсификации материалов дела, а также материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы.
Так как сотрудники следственных подразделений в режиме реального времени имеют доступ к уголовным делам, они следят за своевременным назначением судебных экспертиз, качеством и полнотой проводимых следственных действий.
В пресс-службе ДВД обращают внимание, что за счет организационных мер очевидные дела, которые раньше расследовали месяцами, сегодня доводятся до суда максимум за неделю.
В дальнейшем планируется приобрести дополнительную технику для внедрения расследования электронных уголовных дел по всей области.
Сначала программу апробировали в Астане и Жамбылской области, затем поэтапно по всем регионам Казахстана.
Фото предоставлены пресс-службой ДВД
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