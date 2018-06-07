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bumerang: а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти...
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Медный: Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты 1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было.. 2 Вот и результат.. Где я сказал что Сначала, то есть вперед меня они гоняли, лет эдак...
07.06.18 19:07
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
07.06.18 19:02
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
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7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
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07.06.18 18:52
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Электронную систему рассмотрения уголовных дел внедрили в ДВД Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

7 июня 2018, 12:44 |  Государство

В рамках модернизации уголовного процесса полицейские Костаная начали расследование уголовных дел в электронном формате. Как отметили в пресс-службе ДВД Костанайской области, теперь больше времени уделяется самому расследованию, а не заполнению бумаг.

Полицейские УВД Костаная с помощью электронной системы уже закончили 147 уголовных дел. Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Она имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонними лицами. Знакомиться с ними смогут только следователь, который ведет дело, и прокурор.

- Цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, - отметил заместитель начальника управления дознания ДВД, полковник полиции Арон АЛМАТОВ, - упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить риски фальсификации материалов дела, а также материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы.

Так как сотрудники следственных подразделений в режиме реального времени имеют доступ к уголовным делам, они следят за своевременным назначением судебных экспертиз, качеством и полнотой проводимых следственных действий.

В пресс-службе ДВД обращают внимание, что за счет организационных мер очевидные дела, которые раньше расследовали месяцами, сегодня доводятся до суда максимум за неделю.

В дальнейшем планируется приобрести дополнительную технику для внедрения расследования электронных уголовных дел по всей области.

Сначала программу апробировали в Астане и Жамбылской области, затем поэтапно по всем регионам Казахстана.

Фото предоставлены пресс-службой ДВД
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